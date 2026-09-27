Министър Илин Димитров: Оттук нататък ще управляваме туризма с данни, а не с емоции

Асоциация на висшите училища, обучаващи кадри за туризма, беше учредена във Варна на Световния ден на туризма 27 септември. Тя поставя началото на по-тясно сътрудничество между академичната общност, бизнеса и държавата.

„Качеството в туризма започва от качественото образование и от мотивираните и професионално реализирани хора, които създават туристическия продукт. Създаването на Асоциацията е продължение на усилията ни за изграждане на по-силна връзка между висшите училища и реалните потребности на сектора", заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Тази година празничният ден е под мотото „Дигитален дневен ред и изкуствен интелект за промяната на туризма", а в програмата участваха 17 ректори и представители на висши училища, посланици и представители на дипломатическия корпус, съобщиха от пресцентъра на Министерството на туризма. Асоциацията ще работи за по-активен обмен на знания и добри практики, мобилност на студенти и преподаватели, съвместни образователни и научни проекти и по-тясно взаимодействие между университетите и туристическия бизнес.

Към участниците с видеообръщения по повод Световния ден на туризма и учредяването на асоциацията се присъединиха европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, Кордула Волмутер от Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism) и Глория Гевара, президент и главен изпълнителен директор на Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC).

За председател на асоциацията беше избран доц. д-р Красимир Александров. Той подчерта, че обединението трябва да създаде условия за обмен на знания, опит и научни решения с фокус върху качеството в туризма.

„Обединяваме се представители на висшите училища, бизнеса и публичната власт и именно чрез открито общуване и прилагане на научните постижения можем да работим за повишаване на качеството", заяви доц. д-р Красимир Александров.

Министър Димитров обяви и създаването на Национална обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт. Тя ще събира и анализира реални данни за процесите в сектора, включително обратна връзка от туристите чрез QR кодове в туристически обекти.

„Информацията ще позволява да се проследява развитието на туристическия продукт както на национално, така и на регионално ниво, и да се вижда къде има напредък или са необходими подобрения", подчерта министърът.

По повод Световния ден на туризма в Морската градина на Варна представители на дипломатическия корпус, академичната общност и страните основатели на Асоциацията засадиха над 20 сребролистни липи и поставиха началото на Алея на международния туризъм.