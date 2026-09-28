Български електрически лодки плават из Европа

Helios Marine, зад която стоят Драгомир и Димитър Енчеви, проивежда 80% от ключовите елементи за плавателните съдове в Бургас

Докато електрическите автомобили вече са част от ежедневието, електрификацията на морския транспорт все още е сравнително нова територия. В нея обаче вече има българска компания, която не просто разработва електрически лодки, а ги произвежда в собствена база и се подготвя да ги продава на пазарите в Европа. Това е Helios Marine - компанията, която се ражда от любовта към морето на двамата братя Драгомир и Димитър Енчеви.

“Трето поколение морски хора сме, защото баща ни е капитан. Дядо ни, на когото съм кръстен, също беше моряк”, разказва Драгомир Енчев, съосновател и изпълнителен директор на Helios Marine.

Идеята се появява преди около пет години и половина, когато двамата започват да търсят лодка за себе си. Тогава установяват не само колко скъпи са плавателните съдове, но и колко гориво могат да изразходват конвенционалните им двигатели - стотици литри на час. Така вместо да купят лодка, братята решават да създадат своя - електрическа и с възможно най-голяма част от технологията, разработена и произведена от самата компания.

В началото идеята е изглеждала екзотична и почти нереална

Много от нещата, които екипът на Helios Marine започва да прави тогава, са правени за първи път. “Дори в световен мащаб малко хора бяха минавали по този път, така че ние отъпквахме пътя”, казва Енчев.

Днес компанията е почти изцяло вертикално интегрирана. Около 80% от ключовите елементи се произвеждат в България, включително електроника и батерии. Именно това според компанията е едно от основните различия спрямо други производители - Helios Marine не е просто интегратор на готови компоненти, а проектира самите лодки и плавателни съдове и произвежда голяма част от системите в тях.

По отношение на зареждането не е необходима специална инфраструктура, твърди Енчев. “Всеки голям плавателен съд, независимо дали е електрически, или дизелов, има нужда от електричество. Затова лодките на Helios могат да се зареждат от всяка марина и от стандартна зарядна колонка, включително от инфраструктура, която обслужва конвенционални плавателни съдове”, казва той.

Основният модел, който компанията произвежда в момента, е Helios Omega. Лодката е дълга 7,2 метра без плувната платформа, а с нея достига 7,7 метра. Тя е изцяло електрическа и дигитална и може да бъде управлявана дистанционно от телефон. Разполага с хладилник, голяма лежанка, плувна платформа и маса за шестима души.

При максималната си скорост от 32 км в час може да измине до 120 км

Пълното зареждане от 0 до 100% отнема около 4 часа. Лодката има и соларен покрив. При подходящи условия той може да зареди между 15 и 20% от батерията в рамките на един ден. При движение с ниска скорост, около 5-6 км в час, соларната енергия практически може да покрива потреблението и лодката да не използва ресурс от батерията.

Лодката “Хелиос Омега” печели във Венеция награда за технология – софтуер и хардуер.

Лодката вече получи и международно признание

След световната си премиера тя печели награда за най-добра лодка на годината в своя клас. Във Венеция моделът получава и награда за технология - за софтуер и хардуер.

Паралелно с представянето във Венеция компанията реализира и първата доставка на Omega - до защитената зона Изтузу край Далян в Турция, известна като местообитание на застрашената морска костенурка карета.

Преди два месеца Helios Marine открива новата си база в Бургас. Тя е с високи 12 метра тавани и обща площ от 1300 кв. метра. В Бургас работят 10 души, а още седем са в София. В момента производственият капацитет на базата позволява около 110 лодки годишно след доразвиване на процесите. Първата година, в която компанията вече е в производство, е и началото на по-активното ѝ навлизане на европейския пазар.

Първият дилър е в Нидерландия - държава, която според Енчев традиционно е една крачка напред спрямо останалата част от Европа по отношение на електрификацията. Компанията вече е подписала и с дилъри в Кипър и Гърция, а следващата държава, към която се насочва, е Испания. Helios Marine работи с дилъри, които предварително оценява. За компанията не е достатъчно един партньор просто да разполага с финансов ресурс. Той трябва да има необходимата експертиза, за да може правилно да представя марката и продукта пред пазара. Към края на следващата година компанията има амбиция да започне развитие и в Северна Америка. Интересът там е голям, но заради геополитическата обстановка компанията засега подхожда по-предпазливо.

Интерес към лодките има и от България

– от Варна, Созопол и други места по Черноморието. Основната идея на компанията е електрическите лодки да могат да бъдат еквивалент на бензиновите и дизеловите не само като характеристики, но и като цена. Затова според Енчев е естествено интерес да проявяват и български клиенти.

Енчев обръща внимание и че пазарът на електрически плавателни съдове в Европа се променя бързо. Преди пет години технологията е била значително по-малко позната, но все повече езера и крайбрежни райони въвеждат ограничения за плаването с конвенционални двигатели. Така електрическото задвижване постепенно се превръща от екзотична технология в необходима алтернатива. Допълнителен стимул е и европейското финансиране за подобни плавателни средства, което според Helios Marine също увеличава търсенето.

“Малко по-бавно се движим с информацията, защото сме по-предпазливи, но малко по малко доказваме, че електрическите лодки са по-добър вариант от конвенционалните двигатели”, казва Енчев.

Следващата голяма стъпка за компанията е малко по-различна от електрическите лодки. Преди няколко месеца Helios Marine кандидатства с проекта Helios X по акселератора на European Innovation Council - една от най-конкурентните европейски програми за компании и технологии, определяни като стратегически за развитието на Европа. Helios X е автономен морски дрон, изграден изцяло върху технологията на Helios, но предназначен да изпълнява мисии без екипаж. Приложенията му могат да бъдат различни - доставки, гасене на пожари, вземане на проби, обследване на райони и подпомагане на спасителни операции.

Компанията вече е преминала първата стъпка от конкурса, а сега предстои втората фаза, при която трябва да бъде доказано, че заложеното в проекта може реално да бъде реализирано.

Безвъзмездното финансиране е 2,5 млн. евро с опция за допълнително финансиране от ЕС до 15 млн. евро. Ако проектът бъде одобрен, Helios Marine ще може да развие автономността на технологията значително по-бързо от предвиденото в досегашната стратегия на компанията.