ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама са ранени при катастрофа по пътя Русе - Кубр...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23633499 www.24chasa.bg

Музикалните състави на БНР ще получат допълнително финансиране

1208
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Сградата на Българското национално радио (БНР) в София Снимка: Архив

Заплатите на музикантите се увеличават от 1 октомври

Заради ниското заплащане цигуларка от БНР беше обявила гладна стачка

Заплатите на музикантите в съставите на БНР се увеличават от 1 октомври, след като Министерството на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителен трансфер. Средствата са целеви и са предназначени конкретно за това.

„Това финансиране е първа стъпка към намиране на трайно решение на един десетилетен и ескалиращ проблем", каза генералният директор на БНР Милен Митев. По думите му въпреки че националното радио е първостепенен разпоредител с бюджетни средства, Министерството на културата също активно е съдействало в търсенето на вариант за увеличение на заплатите на музикалните състави в БНР, за да се стигне до отпускането на пари от финансовото министерство.

Същевременно продължава да се търси устойчиво законодателно решение, което да закрепи в закон музикалните състави и дейността им, за да бъде гарантирано бъдещето им и адекватното им финансиране.

„Заедно с държавните институции вървим към решение на един многогодишен проблем, който е недопустимо да застрашава живота, здравето и достойнството на нашите музиканти", каза генералният директор на БНР.

Преди две седмици цигуларката Ива Джаджева от Симфоничния оркестър на БНР започна безсрочна гладна стачка заради ниското месечно възнаграждение от 700 евро и заради критичното състояние на музикалния състав.

Сградата на Българското национално радио (БНР) в София

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Медия и реклама

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино