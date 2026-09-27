Музикалните състави на БНР ще получат допълнително финансиране

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Заплатите на музикантите се увеличават от 1 октомври

Заради ниското заплащане цигуларка от БНР беше обявила гладна стачка

Заплатите на музикантите в съставите на БНР се увеличават от 1 октомври, след като Министерството на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителен трансфер. Средствата са целеви и са предназначени конкретно за това.

„Това финансиране е първа стъпка към намиране на трайно решение на един десетилетен и ескалиращ проблем", каза генералният директор на БНР Милен Митев. По думите му въпреки че националното радио е първостепенен разпоредител с бюджетни средства, Министерството на културата също активно е съдействало в търсенето на вариант за увеличение на заплатите на музикалните състави в БНР, за да се стигне до отпускането на пари от финансовото министерство.

Същевременно продължава да се търси устойчиво законодателно решение, което да закрепи в закон музикалните състави и дейността им, за да бъде гарантирано бъдещето им и адекватното им финансиране.

„Заедно с държавните институции вървим към решение на един многогодишен проблем, който е недопустимо да застрашава живота, здравето и достойнството на нашите музиканти", каза генералният директор на БНР.

Преди две седмици цигуларката Ива Джаджева от Симфоничния оркестър на БНР започна безсрочна гладна стачка заради ниското месечно възнаграждение от 700 евро и заради критичното състояние на музикалния състав.