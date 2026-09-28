От Саудитска Арабия до Европа по релси през България (Графика)

Планираната връзка през Йордания, Сирия и Турция поставя въпроса готови ли сме за нов транзитен поток

Железопътна връзка през Саудитска Арабия, Йордания, Сирия и Турция все още е проект, но при реализацията България може да се превърне във важна транзитна връзка към Централна Европа и в логистична врата през Варна и Бургас.

Идея за нов транспортен коридор от държавите от Персийския залив през Турция към Европа може да постави страната ни в интересна позиция. Премиерът Румен Радев спомена за възможността пред представители на американския бизнес в България, но темата остана почти незабелязана. Нов транспортен коридор напира от държавите в Персийския залив през Турция до България, а след нас - към Европа, каза той.

Войната в Близкия изток, рисковете за корабоплаването и зависимостта на световната търговия от ключови морски маршрути

засилват интереса към алтернативни сухопътни връзки

Сред тях е и възможността товари от Персийския залив да достигат до Европа през Арабския полуостров, Йордания, Сирия и Турция.

На 9 юни в Рияд министърът на транспорта и логистичните услуги на Саудитска Арабия Салех ал Джасер и турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу подписаха меморандум за разбирателство за засилване на сътрудничеството в железопътния сектор между двете държави.

Няколко дни по-късно - на 14 юни, Reuters цитира Уралоглу, че Турция и Саудитска Арабия планират железопътна връзка, която да свърже двете страни през Йордания и Сирия. Турският министър посочва хоризонт от около три-четири години за реализацията на проекта. Предвижда се да бъдат превозвани различни видове товари, включително петрол и природен газ, както и пътници. Впоследствие към мрежата биха могли да бъдат включени и други държави от Персийския залив – Обединените арабски емирства, Кувейт, Катар и Оман.

По думите на Уралоглу железопътната връзка би могла да има значение и

за преодоляване на част от проблемите, породени от затрудненията по морските маршрути в района на Персийския залив.

На този етап обаче става дума за проект, а не за готов международен транспортен коридор.

В Саудитска Арабия вече съществува железопътна инфраструктура, която достига до границата с Йордания. Турция също разполага със значителна железопътна мрежа, включително в южната част на страната. Най-големият проблем е свързването на тези мрежи през Йордания и Сирия. Част от железопътната инфраструктура в Сирия е разрушена или се нуждае от сериозно възстановяване. Според изявленията на турската страна необходимите нови или възстановени участъци са стотици километри.

Следващите стъпки са свързани с технически проучвания, оценка на необходимите инвестиции и изясняване на модела за финансиране.

Ако проектът бъде реализиран, след Турция естественото продължение към Европейския съюз може да преминава през България. Един от възможните маршрути е Саудитска Арабия – Йордания – Сирия – Турция – България – Румъния – Унгария – Централна Европа. Това означава възможност

новата връзка от Близкия изток да се свърже с европейската транспортна мрежа през Турция и България

Страната ни има потенциално предимство заради географското си положение и вече съществуващите връзки с Турция, Румъния и останалата част от Европейския съюз. Черноморските ни пристанища също могат да бъдат част от схемата. Българското министерство на транспорта посочва Варна и Бургас като потенциални логистични центрове, които могат да свързват Европа през Средния коридор с Централна Азия. За целта обаче е необходимо по-добро интегриране на пристанищата с железопътната и автомобилната инфраструктура.

Пристанищата във Варна и Бургас са потенциални логистични центрове, които могат да свързват Европа през Средния коридор с Централна Азия.

Шанс страната ни да стане врата за товари, но и риск границите ни да са тапа

Транспортният път от Китай през Казахстан, Каспийско море, Азербайджан, Грузия, Черно море и Турция до България, а оттук към Европа влезе в дневния ред на ЕС. Инициативата за Средния, или т. нар. Транскаспийски коридор, се възроди след затваряне на Северния коридор през Русия и войната в Персийския залив. България се очертава като една от входните точки към европейския пазар.

През юни България и Турция потвърдиха пред ЕК общата работа за развитието на Средния коридор, а през септември в София се проведе среща на работната група. Средният коридор не е нов маршрут. Той съществува, но дълго време не успява да се превърне в конкурентна алтернатива на традиционните направления между Азия и Европа. България отдавна вижда потенциала на този коридор. Инициативата за развитието му бе обявена от председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен на 16 септември. ЕС се стреми да привлече до 12 млрд. евро инвестиции. Целта е до 2030 г. търговските потоци от и към Централна Азия и Кавказ да бъдат утроени, а времето за транзит на товари да бъде значително съкратено. Фон дер Лайен обяви и регионална среща на върха за свързаност в България през 2027 г.

Този път работи и към днешна дата, казва Мартин Янев - зам.-председател на клъстер “Зелен транспорт”. Стоките от Китай се транспортират с влак до пристанища на Каспийско море, продължават през Кавказ и Турция или през черноморските ни портове към Европа. Проблемът е в цената и в многото операции по претоварване. Сега целта не е да се създава нов маршрут, а съществуващият да стане по-бърз, по-евтин и с по-голям капацитет.

Основното преимущество на Транскаспийския маршрут е високата скорост на доставките

Той е с дължина приблизително 7000 километра, преминава през Китай, Казахстан, Каспийско море, Азербайджан, Грузия и Турция, свързвайки азиатските пазари с европейските. Средно доставката на товари отнема 12-15 дни в сравнение с 35-45 дни през Суецкия канал или при заобикаляне на Африка. Други оценки през Средния коридор дават 20-25 дни.

Тези различия показват един от проблемите на коридора - все още няма достатъчно предвидимост на времето за доставка. За да се възползва, България трябва да увеличи капацитета си по всички основни направления - към Турция, Румъния, Сърбия и Северна Македония, както и към черноморските си пристанища. По тази причина страната планира редица инфраструктурни проекти. Сред тях е удвояването на железопътната линия от Свиленград до Пловдив, както и изграждането на нова железопътна връзка от турската граница през Лесово и Елхово към Ямбол.

През януари 2026 г. българското правителство одобри проект на спогодба с Турция за нов граничен преход Капитан Андреево-Капъкуле-Север. Обсъжда се и съществено увеличаване на автомобилния капацитет - освен разширяване на Капитан Андреево-Капъкуле, нова пътна връзка Малко Търново-Турция, както и развитието на магистрала “Черно море” до Малко Търново.

На фокус са и пристанищата във Варна и Бургас.

Инициативата Sea2Sea е мащабен съвместен проект между България и Гърция за мултимодален транспортен коридор. Идеята е да се осигури модерна железопътна връзка, която да свърже гръцките пристанища на Егейско море с българските в Черно море и на река Дунав. Към това се добавя и развитието на коридор VIII, включително жп връзка със Северна Македония и трансграничния тунел при Деве баир.

Така България постепенно изгражда мрежа от направления, които могат да поемат по-голям товарен трафик. Въпросът е дали проектите ще бъдат реализирани навреме и дали капацитетът им ще бъде достатъчен, когато потокът от Азия към Европа нарасне.

По Средния коридор сега преминават едва около 5% от товарите между Азия и Европа. Основният недостатък е цената и несигурността за времето за доставка. Административните пречки също са сред големите проблеми. Сред тях са сложните митнически процедури, бавната обработка на товарите, недостатъчната координация между институциите.

Основният инфраструктурен проблем е, че отделните елементи на транспортната мрежа не са достатъчно добре свързани. Например пристанищата могат да разполагат със свободен капацитет, но железопътната инфраструктура към тях да не е достатъчна. Автомобилните връзки също могат да се окажат ограничени, а граничните пунктове - тапа за целия поток.

В момента Каспийският басейн е едно от основните тесни места. Проблемите са свързани с претоварването между железопътен и морски транспорт, недостатъчно ефективната организация на пристанищните операции, забавянията и ограничения капацитет на фериботните и корабните връзки. Допълнителен дългосрочен въпрос е спадащото ниво на Каспийско море, което създава рискове за пристанищната инфраструктура и корабоплаването.

В Южен Кавказ също има значителни ограничения - недостатъчна инфраструктура, бавни трансгранични процедури, политически и военни конфликти и необходимост от по-добра координация между държавите. Ако Каспийският участък бъде ускорен, но българо-румънската граница остане с ограничен капацитет, тапата просто ще се премести там.

Малкото мостове над Дунав и недостатъчната железопътна свързаност могат да задръстят транспортните потоци

Другото проблемно направление е западната ни граница. Със Сърбия железопътната инфраструктура не е достатъчна, а със Северна Македония все още липсва необходимата пряка връзка. А сравнително малък участък от 30-50 км може да блокира много по-голяма международна мрежа.

Според експертите сред бързите мерки трябва да бъдат облекчаването на митническите процедури, дигиталният обмен на документи, интеграцията на митническите системи, по-бързият граничен контрол и по-добрата координация. Дългосрочните мерки са свързани с инвестиции в железопътни линии, пристанища, пътища, гранични пунктове, мостове над Дунав и връзките България-Румъния, България-Сърбия и България-Северна Македония, както и с инфраструктурата в Каспийския басейн и Кавказ.

Страната има географското положение да бъде връзка между Европа и Азия. Има пристанища, железопътни и автомобилни връзки, а около нея се оформят все повече алтернативни транспортни направления. Но географията сама по себе си не е достатъчна. За да се превърне България в реален транспортен и логистичен хъб, трябва да разполага с необходимата инфраструктура, капацитет и бързи процедури.

