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БНБ показа в картини многото лица на България

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БНБ показа в картини многото лица на България

Румяна Дeнчeва

[email protected]

2080
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Идеята на новата изложба в паричния салон на БНБ е да покаже знакови природни забележителности, географски и градски пространства от България

За разлика от банкноти, монети и злато, чиято стойност централните банкери знаят до цент, картините нямат цена

Паричният салон на БНБ с емблематичната табелка отново е пълен, но не с банкноти или монети, а с картини. За пореден път, след двугодишна пауза. И за разлика от парите и златото, които банката поръчва, контролира и пази, и знае точната им стойност до последния цент, картините нямат цена. Не се продават, а се съхраняват в трезора на централната банка за историята.

“България има много лица - реки, планини, море, но също пазари, къщи, улици и селища. В картините те придобиват друго значение. Пейзажът може да носи емоция, а архитектурният образ - спомен. Националното в картините не е декларация, то е в избора на място, в отношението към природата, града и архитектурата”. Така представи новата колекция от 45 картини пред гостите си управителят на БНБ Димитър Радев.

Управителят на БНБ Димитър Радев представи новата колекция от 45 картини
Управителят на БНБ Димитър Радев представи новата колекция от 45 картини

Идеята на новата колекция е да покаже знакови природни забележителности, географски и градски пространства от България през колорита на четирите годишни времена.

Първите посетители разгледаха “лицата на България”, наслаждавайки се на Вивалди и “Четирите годишни времена”, изпълнена от малък оркестър.

Първите посетители разгледаха “лицата на България”, наслаждавайки се на Вивалди и “Четирите годишни времена”, изпълнена от малък оркестър.
Първите посетители разгледаха “лицата на България”, наслаждавайки се на Вивалди и “Четирите годишни времена”, изпълнена от малък оркестър.

Всяко от платната по избраната тема показва погледа към тях на художници на ХХ век и от различни поколения. Затова в нея има картини от едно и също място, но в различен колорит, композиционно решение или техника, избрани от автора им.

За 10 от най-знаковите творби, чрез сканиране на QR код, посетителят може да чуе през своя мобилен телефон изкуствоведски разказ и анализ на два езика.

Ако някой търси в тях някакъв идеализиран или патетичен образ на знакови места в картините с тематика, показваща ежедневието на българина, няма да го намери. Но ще види градските пазари с търгуващите хора на художниците Никола Танев и Константин Трингов, ще усети умората на жътварите в “Жътвари” на Христо Казанджиев, ходенето за вода до градската чешма в картината “Провинция” на Борис Коцев или просто почивката в сенките на градския парк при Димитър Куманов и неговия “Градински пейзаж”.

След завършването на изложбата, в средата на декември, картините ще бъдат прибрани отново в трезора на банката
След завършването на изложбата, в средата на декември, картините ще бъдат прибрани отново в трезора на банката

Картинната феерия започва с “Полски букет” на Никола Танев, продължава с няколко пейзажа от Константин Щъркелов - един от най-добрите и известни български виртуози на акварелната техника и майстор на пейзажния жанр. Погледът може да си почине пред акварела от изключително редките творби на Иван Лукаров “Пейзаж”. Тук са и лирични планински пейзажи на Иван Гешев.

Изложбата може да бъде разгледана безплатно до 18 декември, а след това картините ще бъдат прибрани в трезора на банката. Всеки обаче може да получи каталог на включените в нея творби.

Идеята на новата изложба в паричния салон на БНБ е да покаже знакови природни забележителности, географски и градски пространства от България
Управителят на БНБ Димитър Радев представи новата колекция от 45 картини
Първите посетители разгледаха “лицата на България”, наслаждавайки се на Вивалди и “Четирите годишни времена”, изпълнена от малък оркестър.
След завършването на изложбата, в средата на декември, картините ще бъдат прибрани отново в трезора на банката

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