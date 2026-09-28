БНБ показа в картини многото лица на България

За разлика от банкноти, монети и злато, чиято стойност централните банкери знаят до цент, картините нямат цена

Паричният салон на БНБ с емблематичната табелка отново е пълен, но не с банкноти или монети, а с картини. За пореден път, след двугодишна пауза. И за разлика от парите и златото, които банката поръчва, контролира и пази, и знае точната им стойност до последния цент, картините нямат цена. Не се продават, а се съхраняват в трезора на централната банка за историята.

“България има много лица - реки, планини, море, но също пазари, къщи, улици и селища. В картините те придобиват друго значение. Пейзажът може да носи емоция, а архитектурният образ - спомен. Националното в картините не е декларация, то е в избора на място, в отношението към природата, града и архитектурата”. Така представи новата колекция от 45 картини пред гостите си управителят на БНБ Димитър Радев.

Управителят на БНБ Димитър Радев представи новата колекция от 45 картини

Идеята на новата колекция е да покаже знакови природни забележителности, географски и градски пространства от България през колорита на четирите годишни времена.

Първите посетители разгледаха “лицата на България”, наслаждавайки се на Вивалди и “Четирите годишни времена”, изпълнена от малък оркестър.

Първите посетители разгледаха “лицата на България”, наслаждавайки се на Вивалди и “Четирите годишни времена”, изпълнена от малък оркестър.

Всяко от платната по избраната тема показва погледа към тях на художници на ХХ век и от различни поколения. Затова в нея има картини от едно и също място, но в различен колорит, композиционно решение или техника, избрани от автора им.

За 10 от най-знаковите творби, чрез сканиране на QR код, посетителят може да чуе през своя мобилен телефон изкуствоведски разказ и анализ на два езика.

Ако някой търси в тях някакъв идеализиран или патетичен образ на знакови места в картините с тематика, показваща ежедневието на българина, няма да го намери. Но ще види градските пазари с търгуващите хора на художниците Никола Танев и Константин Трингов, ще усети умората на жътварите в “Жътвари” на Христо Казанджиев, ходенето за вода до градската чешма в картината “Провинция” на Борис Коцев или просто почивката в сенките на градския парк при Димитър Куманов и неговия “Градински пейзаж”.

След завършването на изложбата, в средата на декември, картините ще бъдат прибрани отново в трезора на банката

Картинната феерия започва с “Полски букет” на Никола Танев, продължава с няколко пейзажа от Константин Щъркелов - един от най-добрите и известни български виртуози на акварелната техника и майстор на пейзажния жанр. Погледът може да си почине пред акварела от изключително редките творби на Иван Лукаров “Пейзаж”. Тук са и лирични планински пейзажи на Иван Гешев.

Изложбата може да бъде разгледана безплатно до 18 декември, а след това картините ще бъдат прибрани в трезора на банката. Всеки обаче може да получи каталог на включените в нея творби.