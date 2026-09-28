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Любомир Дацов: Сивият сектор в България е добре организиран

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Любомир Дацов. Кадър: бТВ

Аз не виждам мерки срещу сивия сектор. Междудругото сивият сектор у нас е добре организиран.

Това каза пред bTV Любомир Дацов член на Фискалния съвет.

"Демография не се бори така, отговори Дацов на въпрос на опитът на държава да облекчи семействата с деца".

"Не може да вдигнеш данъците на определени групи, защото имало дефицит", каза още експертът.

Това че ще има дефицит, бе решение на държавата и политиците, уточни Дацов. 

Той смята още, че орязването на централната администрация също не винаги е най-полезното за държавата.

 Дацов посочи, че вдигането на данъците и облагането на свръхпечалбите не е сериозно да се прави като политика, защото от гледна точка на ефекта за бюджета, това ще бъде изключително малко.

Членът на Фискалния съвет изтъкна, че сектор "земеделие" изобщо не е подценяван.

Любомир Дацов. Кадър: бТВ

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