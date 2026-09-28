Италианската петролна компания ЕНИ замразява цените на горивата за месец

Цената на горивата в Италия отново се превръща в сериозен проблем за семейства, шофьори и предприятия. Вчера средната стойност на бензина при самообслужване по автомагистралите достигна 2,254 евро за литър, а дизелът - 2,459 евро.

На този фон идва решение, което може временно да облекчи потребителите. ЕНИ, една от най-големите италиански енергийни компании, в която италианската държава има участие, въвежда от 28 септември таван на цените в своите бензиностанции и тези на „Ениливайв". При самообслужване бензинът няма да надхвърля 1,99 евро за литър, а дизелът - 2,19 евро. Мярката засега е предвидена за 30 дни, но може да бъде удължена до края на годината.

Към инициативата се присъединява и ИП ("Италиана Петроли"), петролна компания, която от май е контролирана от азербайджанската държавна енергийна група "Сокар". ИП не въвежда конкретен таван, а поема ангажимент да поддържа цените на по-ниско ниво. Мярката може да бъде разширена и към бензиностанции с марката Есо, както и към други оператори, които се снабдяват с горива от ИП.

Италианското правителство приветства решението. Премиерът Джорджа Мелони благодари на президента на Азербайджан Илхам Алиев, определяйки мярката като важен сигнал към италианските семейства. Външният министър Антонио Таяни заяви, че още в началото на септември е поискал от ръководството на "Сокар" да предприеме действия за ограничаване на цените.

Зад привидното облекчение обаче се крие сериозен спор в петролния сектор. „Асопетроли", която представлява около 12 000 независими бензиностанции, или приблизително половината от всички в Италия, предупреждава, че малките оператори не могат да работят при същите условия като големите компании. Според генералния секретар Себастиано Галители подобни цени са непостижими за независимите търговци, тъй като цялата производствена и търговска верига има свои разходи.

За шофьорите обаче разликата може да бъде осезаема. Според „Адусбеф" средното спестяване при един пълен резервоар би било около 9,35 евро за дизел и 8,45 евро за бензин. По изчисления на „Унимпреза" малките предприятия могат да спестяват до 37 евро седмично без ДДС, или до 160 евро месечно. За едно семейство очакваното спестяване е около 80 евро на месец. Недоволството обаче продължава. В Сицилия са планирани нови протести на земеделци с трактори, а таксиметровите организации предупреждават за възможна стачка. Те настояват за среща с правителството и заявяват, че без диалог спирането на услугите може да стане неизбежно.

Причината за поскъпването е далеч извън италианските бензиностанции. Конфликтите в Близкия изток и войната в Украйна продължават да оказват натиск върху международния енергиен пазар. Особено важен е Ормузкият проток, през който преминава значителна част от световните петролни доставки. Затрудненията в трафика през протока и проблемите с алтернативните маршрути означават недостиг на около седем милиона барела петрол и горива дневно за световната икономика.

Според в. "Кориере дела сера" на 8 октомври италианското правителство ще поиска от рафинериите в страната да увеличат производството. Според анализатори това няма да реши проблема в дългосрочен план. Един от възможните отговори е не само да се произвежда повече, а и да се потребява по-малко петрол, например чрез стимулиране на обществения транспорт.

Същата посока очерта и европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен, който призова правителствата на страните от ЕС да обмислят мерки за намаляване на потреблението на газ и електроенергия.