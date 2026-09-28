България и три страни от ЕС настояват за промени в мерките при болестите по животните

България, Гърция, Румъния и Кипър ще настояват за промени в законодателството на ЕС, свързано с болестите по дребните преживни животни. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред български журналисти в Брюксел, където пристигна за участие в заседанието на своите колеги от ЕС.

По неговите думи Европейската комисия трябва да предприеме спешни мерки и да предложи изменения на досегашните правила, които са остарели и създават проблеми на земеделците. Четирите държави ще настояват за европейско обезщетение за вредите от налагането на ограничителни мерки при ликвидиране на болестите по тези животни. Абровски каза, че има нужда ЕС да прави научни изследвания, с които да се покаже, че когато животните са ваксинирани, млякото и месото може да се използват и извън ЕС, без да бъдат налагани ограничения.

Той съобщи, че нашата страна ще предложи въвеждане на специален европейски статут за подпомагане на производството на рози, пише БТА. По неговите думи е необходимо да продължи преходната национална помощ за финансиране на тютюнопроизводството.