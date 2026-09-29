Фирмени профили, финансови отчети и кадастрална карта помагат на бизнеса да проучва партньори, имоти и нови пазарни възможности

Проверката на фирма по ЕИК често е първата стъпка преди избор на доставчик, ново партньорство или инвестиция. След нея идват въпросите за управлението, финансовата история и свързаните имотни записи. Българската платформа Registri.bg обединява фирмена информация, финансови отчети, кадастрални данни и обществени поръчки от официални публични източници, така че проучването да продължи в една среда.

По данни на платформата към 28 септември 2026 г. каталозите съдържат над 1,4 млн. фирмени записа, повече от 20,7 млн. кадастрални обекта и над 490 хил. записа за обществени поръчки. Те включват още концесии, строителни актове за София, лицензи и секторни регистрации.

Registri.bg е независима платформа. Тя използва официални публични източници, посочени в съответните раздели, и свързва наличните записи за компании, лица, имоти и проекти. Практическата полза е възможността една справка да продължи към следващата, без читателят да губи контекста на проучването.

Проверка на фирма по ЕИК или име

Проучването започва с търсене на фирми по ЕИК или име. ЕИК е единният идентификационен код на дружеството и помага да се намери точната фирма при сходни наименования. Профилът представя правна форма, статус, седалище, капитал, предмет на дейност, управители и собственици според наличните данни от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Историята на промените допълва текущия профил: кога е сменен управител, как се е променяла собствеността, има ли нов адрес или промяна в капитала. Обявените документи позволяват справката да продължи към самите публикации. При избор на доставчик например тази последователност помага да се уточни с кое дружество предстои работа и кои обстоятелства заслужават допълнителни въпроси.

Платформата предлага и проверка на ДДС номер чрез официалната европейска система VIES. Тя се извършва при заявка и допълва фирмената справка, когато е необходимо да се провери валидността на европейски ДДС номер. Резултатът зависи от достъпността на VIES.

Годишни финансови отчети и показатели по години

Финансовата история е следваща стъпка при проучване на клиент или доставчик. Когато има обработени годишни финансови отчети, Registri.bg представя показатели по години и финансови коефициенти. Прегледът на няколко отчетни периода позволява да се проследят тенденции, които трудно се забелязват само от един отчет.

За счетоводните и търговските екипи това е основа за по-конкретен разговор с бъдещ партньор. Финансовите данни могат да се разгледат заедно с промените в управлението и собствеността, вместо всяка справка да остава отделна. Наличността на обработени отчети се различава между фирмите и годините; за конкретна стойност водещ остава оригиналният документ.

Свързани фирми, собственици и правни събития

Графиката на свързаностите показва публично оповестени участия на управители, собственици, съдружници и представители. Тя помага да се проследи в кои други дружества участва дадено лице и как отделни компании са свързани чрез управление или собственост. Общото участие само по себе си не е оценка за надеждност и не означава нарушение. Разширените справки включват и налични вписани правни събития, залози и производства по несъстоятелност. Те допълват проучването на контрагента според обхвата на съответния източник. Не представляват пълен списък на всички съдебни дела на дружеството.

Кадастрална карта: търсене на имот по адрес или идентификатор

Разделът кадастрална карта и имоти обхваща поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти по данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - АГКК/КАИС. Търсенето е по адрес, кадастрален идентификатор, населено място или фирма. Резултатите се разглеждат на карта и в списък, с филтри по вид на обекта, местоположение и площ. При налични свързани записи разширените справки позволяват да се премине от компания към обектите с вписани нейни права по кадастъра, както и от имот към свързаното дружество. Това е полезно при проучване на офис, склад, производствена база или инвестиционен терен. Връзката поставя имотната информация в контекста на фирмената дейност. Компания, която търси склад за разширяване, може например да открие обекта на картата, да прегледа площта и останалите му кадастрални характеристики и да проучи наличните връзки с юридически лица. Брокери, оценители и консултанти могат да използват същата последователност при първоначален преглед на обект. Кадастралните записи могат да изостават и не удостоверяват актуалната собственост. Те не включват ипотеките и възбраните от Имотния регистър. Затова картата е отправна точка за проучване, а при сделка е необходима проверка в съответните официални източници.

Кадастралната карта на Registri.bg показва поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти. Данните са отправна точка за проучване и не удостоверяват актуална собственост.

Кадастралната карта на Registri.bg показва поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти. Данните са отправна точка за проучване и не удостоверяват актуална собственост.

Разрешения за строеж и строителни актове за София

За обекти на територията на Столична община проучването може да продължи към публичните регистри на Направление „Архитектура и градоустройство“ - НАГ. Registri.bg включва разрешения за строеж, удостоверения за въвеждане в експлоатация, разрешения за поставяне и актове за промяна на предназначението. Търсенето е по обект, възложител, адрес, номер на акт или кадастрален идентификатор, с филтри по район, вид акт, статус и година. При склад или производствена база справката може да насочи към наличните документи за строителството и използването на обекта.

Обществени поръчки, актуални търгове и концесии

Каталогът за обществени поръчки обединява налични договори и изменения от Регистъра на обществените поръчки и ЦАИС ЕОП. Търсенето по предмет, възложител, изпълнител, ЕИК или номер на договор позволява да се проучи участието на компании в публични договори и какви дейности възлагат отделни организации. За бизнес, който обмисля участие в обществена поръчка, вече публикуваните договори дават контекст за съответния пазар. Отделният раздел за актуални търгове показва процедури, по които според последните налични данни се приемат оферти. Сроковете, документацията и условията за участие се потвърждават в официалната процедура. Каталогът за концесии разширява този преглед с данни за предоставени концесии и процедури за избор на концесионер от Националния концесионен регистър. Наличните връзки с компаниите позволяват информацията за публични проекти да допълни фирменото проучване.

Компании по НКИД, лицензи и секторни регистрации

Проучването на пазара може да започне и без предварително избрана фирма. Каталогът по НКИД подрежда икономическите дейности по сектор, раздел, група и клас и води към компаниите с наличен съответен код. Разширените филтри за местоположение, правна форма, статус и година на регистрация помагат да се подбере конкретен бизнес сегмент. Доставчик на оборудване например може да потърси производствени компании в определен регион. Екип по снабдяване може да състави първоначален списък с потенциални партньори, след което да прегледа профилите, историята и наличните им отчети. Така търсенето по дейност се превръща в отправна точка за търговска работа. Допълнителна информация дават лицензите и секторните регистрации. По данни на платформата към 28 септември 2026 г. този каталог съдържа над 207 хил. записа. Сред направленията са строителство, транспорт, туризъм, технически надзор и търговия и посредничество с отпадъци. Може да се търси по фирма, ЕИК или номер на лиценз и да се разгледат наличните данни за статус и обхват. Каталогът покрива включените публични източници, а конкретната регистрация се проверява спрямо датата и данните на съответната администрация.

Публични данни с практическо приложение

При избор на партньор, проучване на имот или търсене на нов пазар свързаните данни помагат да се очертае по-ясна картина. От нея могат да се определят следващите стъпки и въпросите, които изискват допълнителна проверка. Източниците се обновяват с различна честота, затова е важно да се проверяват датата на записа и оригиналният документ. Липсата на определени данни сама по себе си не е достатъчна за извод за състоянието на фирмата. За да започнете, потърсете в Registri.bg компания по име или ЕИК, намерете имот на картата или разгледайте отрасъл, който е важен за вашия бизнес.