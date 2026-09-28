Проектирането на магистрала „Русе – Маказа“ може да започне след година и половина

Вече се организираме да започне цялостно проектиране на магистралата Русе - Маказа. Нашата идея е да стигнем до подробен устройствен план и оценка за въздействието върху околната среда в рамката на година и половина за цялата магистрала. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Иван Шишков на брифинг в областната администрация в Хасково след среща с кметовете от региона, която бе осъществена в рамките на инициативата на министeрството "Регионите говорят".

Това е най-важният коридор "север - юг" в България, подчерта министърът и поясни, че това, че в момента държавата няма пари за пътна инфраструктура, не означава, че жителите на България трябва да живеят в първобитния строй. Жителите на България ще получат магистрали, след като ги проектираме и намерим външни инвеститори и сключим договори за публично-частно партньорство и концесии. Това беше нещо, което трябваше да бъде направено преди 15 години, посочи Шишков, цитиран от БТА.

На въпрос за необходимостта от аварийна подмяна на компрометираните мантинели Шишков отговори, че такава вече е започнала преди пет дни. Той допълни, че в момента се прави анализ на Наредбата за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях, за да се разбере има ли лобизъм или няма при възлагането на такива поръчки. Той също така очаква от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) пълен анализ за проблемните места и ще поиска от Агенцията да качи на сайта си програма за подмяната на пътните съоръжения, като това ще улесни и контрола.