Изпълнителният директор разказва как се променя отговорността на бизнеса към обществото след първите 30 години на фирмата

Три десетилетия в бизнеса са време, в което се променят пазарът, технологиите и очакванията на хората, но и самото разбиране за ролята на една компания в обществото. В годината, в която ЛЕВ ИНС отбелязва своя 30-годишен юбилей, компанията поглежда не само към изминатия път, но и към отговорността, която носи днес към своите клиенти, служители и обществото. За това как се развива разбирането на ЛЕВ ИНС за социалната отговорност, как философията „Пази важните неща“ се превръща в конкретни инициативи и каква е ролята на новия „Корпоративен базар с кауза“ разговаряме с Веселин Владимиров, изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС.

- Г-н Владимиров, ЛЕВ ИНС тази година отбелязва 30 години. Как се промени разбирането ви за отговорността на една компания през тези три десетилетия?

- Преди 30 години бизнес средата в България беше съвсем различна. Компаниите бяха концентрирани основно върху изграждането на своя бизнес, продукти, структури и пазарни позиции. Днес обществото очаква много повече. Една успешна компания вече не може да съществува изолирано от средата около себе си. Тя носи отговорност към клиентите и служителите си, но има и възможност да допринася със знания, експертиза и ресурси за решаването на важни обществени въпроси. За нас тези 30 години са не само история на бизнес развитие, а и процес, в който постепенно разширявахме разбирането си за това какво означава да бъдеш отговорна компания.

- Кога социалната отговорност се превърна в трайна част от философията на ЛЕВ ИНС?

- Това не е решение, което се взема в един конкретен момент. То се изгражда постепенно. През годините ЛЕВ ИНС подкрепя и развива инициативи в области, които са пряко свързани с живота и сигурността на хората - превенция, безопасност на децата, дигитална сигурност, образование и финансова култура. Постепенно тези различни направления се обединиха около едно много естествено за нас послание - „Пази важните неща“ – програмата, която обединява социално отговорните инициативи на ЛЕВ ИНС.

- Какво означава „Пази важните неща“ извън застраховането?

- За всеки човек „важните неща“ са различни. Но когато погледнем отвъд индивидуалното, виждаме няколко общи неща, а именно - хората, които обичаме, сигурността, здравата обществена среда, знанията и възможността децата ни да растат по-подготвени за света. Нашата професионална роля е да защитаваме хората от рискове, но опитът ни показва, че най-добрата защита често започва много преди риска с превенция и знание. Именно затова тези две думи са толкова важни за социалните ни инициативи. Тази година направихме още една крачка с „Корпоративен базар с кауза“, в който главни герои са нашите служители.

- Каква е идеята на „Корпоративен базар с кауза“?

- С тази инициатива правим още една стъпка като включваме по-активно хората в самата компания. След години, в които ЛЕВ ИНС развива и подкрепя различни обществени каузи, искаме социалната ангажираност все повече да се превръща в споделена култура. „Корпоративен базар с кауза“ дава възможност на всеки служител да участва и да подкрепяме заедно каузи, които за важни за нашето общество. Радваме се, че „Корпоративен базар с кауза“ вече оживява и имаме първите ангажирани колеги и каузи, които съвсем скоро ще превърнат идеята в конкретни действия

- Какво искате да запазите от днешния ЛЕВ ИНС през следващите 30 години?

- Способността да се променяме, без да губим най-важното - доверието на хората. Технологиите ще се променят, застраховането ще се променя, очакванията на клиентите и служителите също. Но нуждата от сигурност, човешко отношение и доверие ще остане. Бих искал през следващите 30 години ЛЕВ ИНС да бъде все по-модерна и технологична компания, но да запази човека в центъра на решенията си.

- Как бихте формулирали отговорността на ЛЕВ ИНС към бъдещето в едно изречение?

- Да продължим да развиваме успешен бизнес, който създава стойност не само за компанията, а и за хората и обществото, от които сме част. Устойчивостта не се измерва само с това колко дълго една компания присъства на пазара, а и с това каква следа оставя след себе си.