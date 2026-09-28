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Дизелът във Великобритания достигна рекордните 1,99 паунда за литър

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Цената на дизела във Великобритания достигна рекордните 1,99 паунда (2,32 евро) за литър. СНИМКА: Pixabay

Цената на дизела във Великобритания достигна рекордните 1,99 паунда (2,32 евро) за литър, сочат данни на автомобилната организация RAC, цитирани от Би Би Си.

Бензинът също поскъпва, като литър вече струва средно 1,7413 паунда (2,03 евро).

Според RAC нарушаването на производството и транспорта на петрол в региона през последните седем месеца е довело до значително повишаване на цените на горивата.

От началото на конфликта между САЩ и Иран в края на февруари дизелът е поскъпнал с 59 пенса за литър, или с близо 40%. Предишният рекорд от 1,9909 паунда за литър е бил отчетен през юни 2022 г.

При сегашните цени пълненето на резервоара на средностатистически семеен автомобил с дизелов двигател струва около 110 паунда – с 31 паунда повече спрямо началото на конфликта, пише БТА.

Бензинът е с 41 пенса за литър по-скъп спрямо края на февруари, но цената муно цената му остава под рекордните нива, достигнати през 2022 г.

Цената на дизела във Великобритания достигна рекордните 1,99 паунда (2,32 евро) за литър. СНИМКА: Pixabay

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