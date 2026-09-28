Главболгарстрой в The District 2026: Достъпните жилища, градското планиране и цената на строителството в европейския фокус

Дългосрочното планиране трябва да бъде в основата на развитието на градовете, подчерта Радослав Котларов, изпълнителен директор на „ГБС Инвест“, част от „Главболгарстрой“, по време на The District 2026 в Мадрид -водещ форум на европейската индустрия за недвижими имоти.

По думите му София трябва да се развива като цялостна система, а не като съвкупност от отделни инвестиционни проекти. „Трябва да знаем как искаме да живеем в града след 10, 15 или 20 години и оттам да започва планирането“, посочи Котларов.

Променя се и начинът, по който хората оценяват средата, в която живеят. Все по-голямо значение имат не само имотът и неговото местоположение, но и времето за придвижване и достъпът до основни услуги, работни места, транспорт и места за отдих. Тази тенденция се свързва с концепцията за 15-минутния град, при която ключовите функции на ежедневието са достъпни в непосредствена близост до дома. Според Котларов това поставя качеството на средата и свързаността на проекта във все по-важна роля при избора на имот.

Концепцията за 15-минутния град обаче започва не от сградата, а от инфраструктурата. „Последователността трябва да бъде ясна – ток, вода, транспорт и след това жилища“, посочва той, като подчертава необходимостта от по-добра координация между общини, инфраструктурни оператори и инвеститори. Липсата на синхрон удължава процесите и увеличава разходите, които в крайна сметка се отразяват и върху цената на крайния продукт.

Затова опростяването на процедурите и ускоряването на жилищното строителство се превръщат във все по-важна част от европейския дневен ред. Европейската комисия подготвя за 2027 г. пакет от мерки за намаляване на административната тежест, а според нейните оценки ЕС се нуждае от над 2 млн. нови жилища годишно, за да отговори на търсенето.

Продължителността на инвестиционния процес е сред факторите, които влияят върху достъпността на жилищата. „Един голям проект може да има жизнен цикъл от 5, 7, понякога 8 години. Колкото повече се удължава този период, толкова повече нарастват несигурността, финансовият риск и цената на капитала. А рискът има цена. Накрая тя неизбежно влиза в себестойността на жилището“, посочва Котларов.

Сред решенията на европейско ниво са ускоряването на разрешителните процедури и намаляването на административната тежест - фактори, които могат да съкратят сроковете за реализация и да ограничат допълнителните разходи.

Развитието на градовете не означава непременно усвояване на нови територии. Според Котларов все по-важна роля има трансформацията на вече урбанизирани зони и функционално остарели сгради.

Такъв подход „ГБС Инвест“ прилага с проекта One Park в Park District в София. На мястото на съществуваща сграда се създава многофункционална среда с жилищни и офисни пространства, спорт и услуги, като се използват съществуващата инфраструктура и транспортна свързаност. Проектът е част от по-широката концепция на Park District, която обединява различни функции в обща градска среда.

„Земята е ограничен ресурс. По-разумно е да повишаваме качеството и функционалността на вече изградената градска среда, вместо постоянно да разширяваме границите ѝ“, посочва Котларов.

Към административните и финансовите фактори се добавя и цената на строителните материали. От 1 юли 2026 г. ЕС въведе нов режим за вноса на стомана, който определя безмитни тарифни квоти с общ годишен обем от 18,3 млн. тона. Вносът над съответните квоти се облага с 50% мито. Мярката цели да защити европейската стоманодобивна индустрия от негативните ефекти на глобалния свръхкапацитет.

За строителния сектор обаче подобна промяна създава допълнителен съществен натиск върху разходите – особено при проекти с дълъг инвестиционен цикъл.

„Това противоречие трябва да управлява внимателно. От една страна, достъпните жилища е сред големите теми в Европа. От друга - мерки, които ограничават или оскъпяват достъпа до основни строителни материали, на практика работят в обратната посока. Ако искаме жилищата да бъдат по-достъпни, трябва да гледаме цялата верига, която формира тяхната цена“, коментира Котларов.

Според него разговорът за достъпността на жилищата трябва да излезе извън темата за цената на квадратния метър. В нея влизат продължителността на процедурите, цената на капитала и материалите, инфраструктурата, транспортът и начинът, по който градът използва земята си.