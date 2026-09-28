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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23638233 www.24chasa.bg

Задълбочаваме сътрудничеството в здравния туризъм с Армения

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СНИМКА: Министерство на туризма

България и Армения обсъждат разширяване на туристическия обмен и възможностите за развитие на здравния туризъм между двете страни. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на туризма проф. Мариела Модева с Анушик Аветян, председател на Комитета по туризъм към Министерството на икономиката на Република Армения.

Разговорът се проведе в рамките на посещението на проф. Модева в Ереван за участие в конференцията „Пътуване за лечение, престой за възстановяване, когато пациентите се превръщат в гости", съобщиха от туристическото министерство. 

Двете страни обсъдиха подготовката на съвместна програма за действие за периода 2027–2029 г., както и конкретни възможности за увеличаване на туристическия обмен. Сред темите бяха създаването на чартърна въздушна свързаност между Ереван и Варна и Бургас, обменът на експерти и журналисти и разработването на съвместни туристически продукти.

В рамките на конференцията проф. Модева представи потенциала на България като дестинация за медицински, балнео, СПА и уелнес туризъм. Тя акцентира върху богатите минерални ресурси на страната, традициите в рехабилитацията и развитата туристическа инфраструктура.

„Медицинският туризъм не се изчерпва с лечението. Пациентът е и гост на страната, а качеството, сигурността и цялостното преживяване са от съществено значение", подчерта проф. Модева.

Заместник-министърът проведе срещи и с представители на арменския туристически бизнес. В рамките на посещението си в Ереван тя размени поздравления и с Н. Пр. Шейха Ал Нуауи, генерален секретар на UN Tourism, с която Министерството на туризма има ползотворно сътрудничество.

СНИМКА: Министерство на туризма

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