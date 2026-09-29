Най-скъпият Bugatti Veyron вече е притежание на Фернандо Алонсо

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Уникалният Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse с алуминиевата си каросерия е едно от най-специалните творения в историята на френската компания, като стойността му надвишава всеки друг Veyron, произвеждан някога. Стандартната версия на модела се продава за около 3 млн. евро на вторичния пазар. Тази е поне два пъти по-скъпа.

Този конкретен Veyron не е просто поредното рядко издание, а автомобил, построен по поръчка, следвайки специална история, разиграла се зад кулисите на Bugatti.

Новият собственик стана известен чрез видеоклипове, разпространявани в социалните мрежи, на които колата напуска дилърство в Монако. Това е Фернандо Алонсо, двукратният световен шампион във Формула 1, който продължава да обогатява колекцията си с изключително редки автомобили.

Испанският пилот на Aston Martin получи уникалния Veyron Grand Sport Vitesse само няколко месеца след като се сдоби с Pagani Zonda Diamante Verde, чиято стойност се оценява на над 10 милиона евро.

Шаси номер 8100 на Bugatti е продадено чрез немската Mechatronik, която се е занимавала и с продажбата на Pagani.

Първият му собственик, вдъхновен от Bugatti Veyron 16.4 Pur Sang, поискал от компанията да построи уникален Grand Sport Vitesse с каросерия от машинно обработен алуминий.

Първоначално Bugatti отхвъря предложението, смятайки, че разходите за производство биха били твърде високи. Настоятелният клиент обаче не се отказал и според сведенията заплашил да отмени още няколко поръчки от компанията. В крайна сметка Bugatti дала зелена светлина за изграждането на уникалния автомобил.

Производственият процес е бил наистина впечатляващ, тъй като се твърди, че всеки панел на каросерията е бил изработен от един блок алуминий.

За завършването му са били необходими над 20 тона алуминий, а крайният резултат е съчетал полирани метални повърхности с пурпурночервен кожен интериор .