ЕС слага край на една традиция: Alfa Romeo мести номера в центъра заради безопасността на пешеходците

Новите Общи регламенти за сигурност на Европейския съюз (GSR II) налагат промяна в автомобилния дизайн, която засяга директно някои от най-разпознаваемите марки на пазара.

Строгите правила, насочени към подобряване на защитата на пешеходците при сблъсък, на практика забраняват асиметричното и странично разполагане на предните регистрационни табели. Изместването им в средата е необходимо, за да се осигури правилното функциониране на новите зони за деформация и сензорите за автоматично спиране.

"Вече не можем да поставяме регистрацията от едната страна, тъй като това е забранено", обяснява Алехандро Месонеро-Романос, директор по дизайна в Alfa Romeo. Страничният номер бе запазена марка на италианците от десетилетия насам при модели като 156, Giulia и Stelvio, позволявайки на емблематичната триъгълна решетка да остане напълно открита. Първият модел, който се подчини на новите европейски правила, е новият кросоувър Junior, а следващите поколения на Giulia и Stelvio също ще бъдат с централни табели.

Alfa Romeo обаче не е единственият производител, който трябва да преосмисли предната част на автомобилите си. Mitsubishi също е принудена да промени дизайна на емблематичния спортен модел Lancer Evolution на пазарите, където той все още се поддържа, тъй като неговият номер традиционно се изнасяше встрани, за да не пречи на охлаждането на турбодвигателя. Спортни марки като Bugatti с модела Chiron и неговите наследници използват специфична решетка, която досега изискваше регистрационната табела да бъде монтирана асиметрично или изключително ниско встрани.

Дори тунинг компании и производители на суперколи като Pagani трябва изцяло да реконструират предните си дифузьори, за да отговорят на новите европейски изисквания за хомологация.