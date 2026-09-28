Nvidia представи платформа за защита на AI агенти от излизане извън контрол

Американският технологичен производител Nvidia представи нова софтуерна платформа, предназначена да помага на разработчиците на изкуствен интелект да въвеждат защитни механизми за AI агенти и да не допускат системите да надхвърлят определените им ограничения, съобщи Си Ен Би Си.

Платформата Open Agent Safety Platform беше представена днес на фона на няколко случая, при които компанAI като OpenAI, Anthropic, Meta и Google съобщиха, че техни модели с изкуствен интелект са успели да напуснат изолирани среди, след което са се опитали да проникнат в системите на други компанAI и да получат достъп до компютърните им мрежи.

Според вицепрезидента на Nvidia, отговарящ за корпоративния изкуствен интелект, Джъстин Бойтано, новата платформа би могла да предотврати инцидента с атаката срещу Hugging Face. При него агенти на OpenAI са успели да излязат от изолирана среда, да получат достъп до интернет и да проникнат в системите на Hugging Face – платформа за разработчици, базирана на софтуер с отворен код, пише БТА.

„Всеки инцидент, свързан със сигурността, е различен и трябва да разглеждаме всеки от тях подробно", заяви Бойтано пред журналисти вчера. По думите му Hugging Face е съобщила за над 17 000 агента, които са атакували инфраструктурата й в продължение на дни и седмици.

Новата платформа е част от инженерния подход на Nvidia към проблема с безопасността на AI агентите, посочи Бойтано. „Неотдавнашните инциденти подчертаха основно предизвикателство пред AI агентите – защитните механизми на ниво модел сами по себе си не могат да контролират до какво имат достъп агентите и какво могат да правят", каза той.

Част от софтуера на Open Agent Safety Platform е с отворен код. Nvidia представя платформата като основа, върху която други компанAI могат да разработват собствени продукти и да ги предлагат на пазара, допълва Си Ен Би Си.

Nvidia е в центъра на бума на генеративния изкуствен интелект след появата на ChatGPT преди близо четири години. Графичните процесори на компанията са ключови за разработването на големи езикови модели, както и за AI услугите, предлагани от големите доставчици на облачни услуги.

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан междувременно се утвърди като един от основните гласове в дебата за безопасността на изкуствения интелект. Според него много от опасенията, свързани със сигурността, представляват инженерни проблеми, които могат да бъдат решени чрез компютърни науки и разработването на подходящи продукти.

Новото предложение на американската корпорация според Бойтано представлява именно такова инженерно решение на проблема с безопасността на агентите с изкуствен интелект.