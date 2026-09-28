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Китай сваля митата за американски храни, но оставя соята с 10% допълнителна такса

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Китай сваля митата за американски храни, но оставя соята с 10% допълнителна такса Снимка: КМГ

Китай се очаква да намали митата върху широк спектър американски селскостопански стоки - от царевица и пшеница до месо и млечни продукти, но соята, която е сред основните вносни стоки, е изключена от списъка, публикуван съвместно от китайското министерство на търговията и Белия дом, предаде Ройтерс.

В рамките на Съвета по търговията между САЩ и Китай двете страни са препоръчали всяка държава да въведе по-благоприятни митнически условия за нечувствителни стоки на стойност от по 30 млрд. долара, заяви вчера американският търговски представител Джеймисън Грийр.

Намаляването на ставките върху стоките е част от пакет за реципрочно понижение на митата на стойност 60 млрд. долара, договорен от Съвета по търговията и представен за първи път днес.

Списъкът със стоки включва сорго, растителни масла и шротове, сред които соево масло и соев шрот, както и месо, млечни продукти и други стоки.

Макар в предложението да са посочени обхванатите продукти, в него не се уточнява кога ще влязат в сила по-ниските мита.

Повече от 90 на сто от включените в списъка продукти ще бъдат освободени от всички допълнителни мита и вместо това ще бъдат облагани с митата съгласно режима на най-облагодетелствана нация, съобщи китайското министерство на търговията.

Американската соя обаче продължава да бъде облагана с допълнително мито от 10 на сто, което според търговци е твърде високо, за да може частните предприятия за преработка на соя да поемат разходите дори на фона на засилените покупки от страна на китайски държавни компании.

„Въпреки че соята не се смята за чувствителна стока от гледна точка на търговията, политическото значение на покупките на соя от Китай е огромно и има сериозни политически последици", заяви Фън Чучън, основател и съдружник в „Хутон рисърч" (Hutong Research), пише БТА. 

Разглеждането на соята като отделен въпрос дава на Пекин лост за влияние в отношенията с Вашингтон, особено преди междинните избори в САЩ, добави Фън.

Китайските държавни земеделски компании „Синогрейн" (Sinograin) и КОФКО (COFCO) са закупили над 12 млн. метрични тона американска соя - близо половината от 25-те млн. тона, които според Белия дом Пекин се е ангажирал да купува годишно до 2028 г.

Китай сваля митата за американски храни, но оставя соята с 10% допълнителна такса

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