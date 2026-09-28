Гълъб Донев: Управителят на БНБ се намесва в политическата ситуация, излиза от правомощията си

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обвини гуверньора на БНБ Димитър Радев в „намеса в политическата ситуация".

Коментарът дойде след журналистически въпрос за изявление на управителя на БНБ по повод идеята на кабинета за въвеждане на данък „свръхпечалба", който засяга банките и още пет други сектори на икономиката.

Преди дни управителят на БНБ предупреди, че това решение ще се отрази на лихвите по кредити, както и на целия мароикономически цикъл.

Според Донев позицията на Димитър Радев представлява „излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ", а финалът на неговото изказване „навежда на размисли в друга посока".

Помолен да уточни какво визира, Донев обясни, че има предвид „намеса в политическата ситуация".

„Не трябва да застъпва политически тези, а той това прави", каза финансовият министър. Той определи думите на Радев като „внушения, които не разбирам защо управителят на БНБ си причинява".

Донев се закани да изнесе точни данни за печалбите в различни сектори, някои от които са се увеличили няколкостотин пъти.

За да защити идеята за това облагане, Донев припомни, че преди дни Fitch са повишили перспективата пред кредитния рейтинг на България и той смята това за знак, че няма проблем с предложения данък „свръхпечалба", защото предложените законови промени са били публикувани за обществено обсъждане няколко дни, преди да бъде обявена позицията.

„Мислите ли, че ако Fitch счита, че има нещо, което би застрашило експозицията на банките в България, би застрашило инвеститорите в България, че ще повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България?", попита той .

По повод критиките за избора на референтния период, на база който да се определя свръхпечалбата, която да бъде облагана, Донев бе категоричен, че точно този период показва как се формира свръхпечалбата. И добави, че този период е показателен, че печалбите не се формират на базата на производителност, усъвършенстване и инвестиции с цел повишаване на ефективността, а на ситуации на пазара.