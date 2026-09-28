БНБ: Няма да участваме в политически полемики

Във връзка с публични изявления относно позицията на управителя на Българската народна банка от 25 септември 2026 г. БНБ счита за необходимо да уточни следното:

Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката на мерки, засягащи банковия сектор.

Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес.

Независимостта на централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка и членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции и да формират и представят професионалните си оценки независимо от политически съображения.

Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Тя ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата.

Така от централната банка отговориха на обвинението на вицепемиера и финансов министър Гълъб Донев, че управителят на БНБ излиза от правомощията си и се намесва в политическата ситуация. Те бяха направени по повод изявление на управителя на БНБ преди дни по повод данък "свръхпечалба" за банки и още пет сектора на икономиката. В него Димитър Радев постави акцент върху последиците от такова решение върху лихвите по кредитите, кредитния и икономическия цикъл.