Пулев: Имаме най-ниските цени на горивата в ЕС, но това е само половин победа

„Към момента, и това са фактите, имаме най-ниските цени на горивата в Европейския съюз. Защо това не ми дава повод да се усмихна тук при вас? Защото това е половин победа. Това заяви пред БНТ вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

"Благодарих на правителството за своевременните мерки. Благодарих на особения търговски управител за това, че имаме най-ниските цени на горивата. Но ние влизаме в тази кризисна ситуация с най-ниските доходи, с най-ниската покупателна способност", посочи още той.

Относно това какви оценки очаква България да получи от МВФ на фона на инфлацията Пулев заяви, че очаква „конструктивна и балансирана позиция".

„Смятам, че както винаги ще получим една конструктивна, балансирана позиция. Разглеждали сме основните коментари и приоритети на европейските ни партньори. Знаем от тях, че ние стоим много добре и сме позиционирани отлично пред европейския елит и пред управляващите на различните основни агенции и функции в Европа", посочи той.

По думите му европейските партньори са запознати с наследените от правителството проблеми, но в същото време виждат възможност България да заеме по-централно място в икономическите и финансовите политики на Европа.

„Аз съм имал привилегията да присъствам с министър-председателя на редица подобни срещи в Европа. Там получаваме едно и също послание. Да, знае се за тежкото наследство. Да, правят се проверки, които са свързани със стандартни финансови и други рамки. Но виждат един златен прозорец от възможности в момента с едно реформистко, активно правителство и с едно пълно мнозинство в парламента. Българската държава да стане в центъра на всички икономически и финансови политики на Европа, да не бъде в периферията", заяви министърът.

Пулев коментира и споменаването на българския министър-председател в реч на председателя на Европейската комисия, като определи това като политическо послание за подкрепа.

„Само него цитира от всички останали лидери в речта си, което е много голяма рядкост. Всяко споменаване на лидерите в една такава реч, на едно такова високо ниво, никога не е случайно. Това е ясно политическо послание за подкрепа", заяви той.

На въпрос за високите цени и ефекта от предприетите мерки Пулев посочи, че България е изправена пред необходимостта да търси местни решения на проблеми, които имат глобален характер.

„Първо, ние имаме нелеката задача да търсим локални решения на глобални проблеми. Цялата индустрия в световен мащаб е разкъсвана от геополитически шокове. Има процеси, които не можем ние да контролираме и да им влияем. Има скок на цените навсякъде в глобален мащаб. Ние правим всичко възможно да имаме един специализиран експертен поглед и да създадем цял набор от социални и други форми на подкрепа към най-уязвимите сектори на българското население", каза министърът на икономиката, инвестициите и индустрията.

Според вицепремиера държавната подкрепа трябва да обхваща както домакинствата, така и ключовите за икономиката отрасли.

„Държавата е плътно до хората, до домакинствата, плътно до структуроопределящите сектори на индустрията. Защото, ако те не работят ефективно, реално създават инфлация, която като един порочен кръг завърта колелото и имаме вече тогава и местна неефективност", заяви Пулев.

Пулев отправи политически критики към Бойко Борисов, предишните му кабинети и участниците в т.нар. „сглобка". Той отхвърли тезата, че рафинерията работи на загуба, но посочи, че нормата ѝ на възвръщаемост е много ниска. Според него ситуацията се различава от тази при предишния особен търговски управител.

„Рафинерията работи на много ниска норма на възвръщаемост, за разлика от предишния особен търговски управител, който, не по мое мнение, а по мнение на Комисията за защита на конкуренцията, е упражнявал ценова преса, която е довела до много сериозна ликвидна финансова криза в структурите на „Лукойл", каза Пулев.

По думите му подобна ценова политика не може да бъде устойчива в дългосрочен план.

„Проблемът е, че това не е устойчива, не е дългосрочна практика. Тя е направена тенденциозно с една-единствена цел – да изглежда популистки, първо, и второ – да заложи един капан за следващия особен търговски управител. Това не е устойчиво поведение", заяви вицепремиерът.

Според него и настоящото управление на рафинерията има социална ангажираност, но тя се прилага по начин, който не застрашава финансовата ѝ стабилност.

„И към момента господин Евгений Симеонов работи с тази социална ангажираност. Но той го прави по интелигентен начин, който няма да застраши финансовото състояние на рафинерията. Тя все пак - по-важното е да работи, да не бъде доведена до фалит, отколкото за два месеца да демонстрираме някаква псевдосоциална политика, както е правил господин Спецов", каза Пулев.

Той заяви още, че политиката при Спецов според него не би могла да продължи повече от няколко месеца.

„Реално тук може да говорим за устойчива социална политика, може да говорим за едно добронамерено отношение към потребителите само и единствено ако това нещо е устойчиво. Това като политика не можеше да издържи повече от два-три месеца. Господин Спецов е знаел много добре, че той няма да има по-дълъг мандат и е влязъл в тази политика", заяви Пулев.

Вицепремиерът коментира и решението за отпадане на забраната за износ на нефтопродукти. Според него то не е насочено конкретно към „Лукойл", а предоставя възможност на цялата индустрия да реализира излишните си запаси на други пазари.

„Тук говорим за една опция, това не е задължение. Даваме допълнителна възможност на индустрията да не губи безвъзвратно конкурентоспособност. Ако преценят, че имат тази възможност – рентабилно да продадат тези запаси на трети страни – да имат правото, опцията да го направят", каза той.

По думите на Пулев в момента рафинерията работи с по-високо натоварване и се натрупват запаси от дизел, в които е блокиран значителен оборотен капитал.

„Имаме възможността вече да купуваме суров петрол на адекватни пазарни цени с много конкурентна премия. „Лукойл" работи на пълни обороти и вследствие на това обстоятелство се трупат резерви на дизел, в които към момента е заключен един много сериозен оборотен капитал на стойност над 200 милиона долара", каза Пулев.

Той увери, че разрешаването на износа няма да доведе само по себе си до промяна на цените на бензиностанциите.

„Това нещо е неутрално от гледна точка на цената на колонката. Ще даде повече ликвидност в системата, ще даде възможност на рафинерията да работи още по-ефективно.", заяви вицепремиерът.

Пулев коментира и въпроса защо „Лукойл" не попада сред секторите, за които се предвижда облагане на свръхпечалбите. Според него няма основания да се смята, че дружеството в момента реализира свръхпечалба. По думите му проверка на Комисията за защита на конкуренцията трябва да установи дали ценообразуването е прозрачно и дали има основания да се говори за свръхпечалба.

„Разбира се, че има прозрачно ценообразуване. Това е информацията, която е стигнала до мен. Затова ние приветстваме всякакъв вид проверки от КЗК. Чух се лично с особения търговски управител. Той ще им осигури пълната платформа за действие, ще им даде цялата оперативна, счетоводна и финансова информация", каза министърът на икономиката, инвестициите и индустрията.

Пулев отправи и нови обвинения към Румен Спецов, този път във връзка с възнаграждението му като особен търговски управител. Той уточни, че информацията е достигнала до него, без в разговора да бъдат представени документи, които да я потвърдят.

„Стигна до мен информация, че буквално този човек, тъй като има пълната форма на политическа подкрепа, си е назначил сам заплата, която буквално за един месец се равнява на пет годишни средни работни заплати. На един български гражданин ще му отнеме пет години с честен труд, със средна работна заплата, за да достигне нивото на заплащане за един месец на господин Румен Спецов", заяви той.

Пулев твърди още, че Спецов е поискал допълнително еднократно възнаграждение. Вицепремиерът заяви, че международен одит трябва да провери обстоятелствата около управлението на рафинерията.

„Всичко, което излезе на дневен ред, ще бъде на база на международен одит, който към момента се готви. Дал съм апел към господин Евгений Симеонов да действа по най-прозрачния начин, да наеме голяма международна кантора, която да изнесе тази информация, да провери и аргументира", каза той.

Пулев коментира и идеята за данък върху свръхпечалбите, включително по отношение на банковия сектор. Той заяви, че правителството ще спази обещанието си да не увеличава данъците за бизнеса и индустрията, като допълнително облагане според него трябва да има само при установена свръхпечалба.

„По време на предизборната кампания обещахме, че няма да вдигаме данъците за бизнеса и за индустрията. Ние ще си спазим това обещание. Виждате го като постулат и основен приоритет и в управленската ни програма. Но тук има и допълнително изискване – всички да спазват правилата. Ние очакваме равнопоставеност", заяви Пулев.