ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Турция затяга мерките за функционирането ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23640355 www.24chasa.bg

Спецов: Не целях „Лукойл" да реализира максимална печалба в условията на криза

3020
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Румен Спецов

Основната ми задача като особен търговски управител беше да гарантирам непрекъснатата работа на „Лукойл" и да осигуря достъпни цени на горивата за гражданите и бизнеса. Това заяви Румен Спецов в позиция до БНТ.

Министърът на икономиката Александър Пулев заяви по-рано днес, че действията на Спецов са довели до ликвидна криза в „Лукойл". Според вицепремиера Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата.

Ето какво гласи цялата позиция на бившия особен управител на „Лукойл" Румен Спецов:

Задачата и целите ми като особен търговски управител не бяха да направя така, че „Лукойл" да реализира максимална печалба в условията на криза, а да осигуря непрекъснат работен процес и достъпни цени на горивата за българските граждани и компании.

Румен Спецов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино