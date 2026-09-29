Николай Вълканов: Данък "свръхпечалба" е нонсенс - всеки 9 от 10 евро в модерната търговия се реинвестира

Увеличаването два пъти на ваучерите автоматично води до по-високи цени, предупреди изпълнителният директор на Сдружение за модерна търговия

Това е нелепа грешка. Да се търси свръхпечалба в търговските вериги, особено през 2027 г., когато всички административни ограничения влязат в сила, е абсолютен нонсенс. Така Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружение за модерна търговия, коментира пред Нова тв идеята за данък "свръхпечалба" от 33%.

Печалбата се мери като процент от приходите, а в последните години, особено в този период, в който се разглежда, нормата на печалба в търговията на дребно всъщност спада. Проблемът е, че се сравняват абсолютни стойности - ако средната печалбата ви е била образно казано 100 млн. за периода, който служи за базисен, а към 2027 г. е 150 млн., тя в случай ще бъде 30 милиона, защото се дават 20% аванс, тя в случая ще бъде 1/3. Ако тези 150 млн. са продукт на вашата инвестиция в българската икономика, създали сте нови магазини и нови работни места, това държавата не го отчита и всъщност ще обложи с извънреден данък изрядния данъкоплатец, който е инвестирал в българската икономика и е създал работни места. Всеки 9 от 10 евро в модерната търговия се реинвестира обратно в страната, обясни Вълканов и показа графика.

Създадените нови работни места през 2024 г. спрямо 2020 г. са 20 хиляди, допълни той. И уточни, че говори за техния сектор.

Това е лош сигнал за инвеститорите и коректните данъкоплатци, допълни той. И обясни, че това е извънреден данък, а не свръхпечалба.

Потенциалните средства, които могат да се съберат от търговските вериги са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет. Насочено е към една компания, която се развива бързо, и това не е добър сигнал към инвеститора, каза Вълканов, но отказа да назове имена.

Когато държавата ти подарява един бизнес, какъвто са ваучерите за храна - на вас ви падат едни пари отгоре. На търговеца не му падат пари отгоре, защото той купува и продава с минимална разлика, коментира още той. И обясни, че за търговеца излиза най-скъпо да обработи ваучера за храна, защото има три вида ваучери.

Това е поредния алогизъм в тези мерки. Увеличаването два пъти на ваучерите автоматично води до по-високи цени, каза Вълканов.