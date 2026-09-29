Лидия Шулева: Не е въпросът да се събере акциза на нелегалната ракия, а да не се оставя тя да трови хората

Когато една такава ракия се произвежда с цел продажба, каквито случаи има, по-големият проблем е не какъв акциз ще съберем, а колко народ ще изтровим. И не е въпросът в това да отиде агенция "Митници" и да събере акциза, ако тя се предлага в търговски обекти, а да я конфискува. Защото точно тази ракия е с високо съдържание на метил, не се правят проби. А какво ще се окаже на практика - ще й вземе акциза, а ще я оставим да трови хората.

Това коментира бившият вицепремиер Лидия Шулева, след като властта взе на прицел домашната ракия пред Нова тв.

В ситуация, в който лихвите по държавния дълг са нараснали 3 пъти, да коментираме ракията ми е малко странно, коментира финансистът Никола Филипов. И предупреди, че скоро ще имаме голям проблем с рефинансирането на дълга. И даде пример: през 2024 г. сме платили 513 млн. евро за лихви, а 2027 г. ще платим 1,4 милиарда.

Законът е написан витиевато и не е ясно какво точно ще се атакува, допълни той.

Най-вероятно ще коригират текстовете, за да няма двусмислия, каза Шулева. И пак предупреди, че незаконната ракия за търговска цел е доста опасна и вниманието трябва да е насочено към съдържанието.

Безсмислена тема, не знам защо управляващите са се насочили към тази тема, фискалният ефект би бил нищожен, включи се и икономистът Георги Вулджев от ЕКИП.

Той изрази резерви и по темата за данък свръхпечалба. Единственият сектор, за който може да има по-съществена обосновка, е банковият сектор. Там видяхме, поради промяната в лихвената среда в последните години, сериозен ръст на приходите и печалбите, който не е в резултат, че са станали по-продуктивни, а такава е икономическата среда. За останалите сектори ми е много неясно на какъв принцип са подбрани, коментира Вулджев. Той напомни, че преди няколко години със свръхпечалба бяха облагани фирмите в енергийния сектор. Интересно защо сега са изключени.

Все пак трябва да си дадем сметка, че лихвите по кредитите в България са много по-ниски от тези в Америка и Европа и това се дължи на банките. Второ, взима се и ковидната година, когато банките разсрочиха кредити и направиха доста загуби. Взима се една много ниска база и спрямо нея се изчисляват по-високите печалби. Има две години, които се отразиха в банковите баланси - ковидната и обезценяването на държавните ценни книжа. И е нормално да бъдат по-големи мотивите за възстановяване. Най-вероятно ще се повишат лихвите по кредитите, предупреди Лидия Шулева. Тя напомни, че банките плащат 15% данък, а не 10%, защото са обхванати от международна директива.