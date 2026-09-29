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Цените на петрола продължават да се покачват

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Цените на петрола се повишиха СНИМКА: Pixabay

Цените на петрола се повишиха за втори пореден ден в азиатската търговия. Опасенията, свързани с продължителността на конфликта в Близкия изток, се засилиха въпреки усилията за намаляване на напрежението чрез преговори, предаде Си Ен Би Си.

Фючърсите на сорта Брент с доставка през ноември отбелязаха ръст от 1,22 на сто до 106,56 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпна също с над 1 на сто до 93,57 долара за барел.

Цените и на двата сорта наддадоха с повече от един долар вчера.

САЩ и Иран водят отделни преговори с посредници като част от подновените усилия за прекратяване на конфликта. Външният министър на Ислямската република Абас Арагчи, цитиран от държавната информационна агенция ИРНА, съобщи днес, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната със САЩ, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха.

Напредъкът около преговорите ще бъде във фокуса на инвеститорите, докато посредниците от региона настояват за преговори за примирие, заяви Махмуд Машал, старши пазарен анализатор в брокерската компания „Ви Ти Маркетс Дубай“ (VT Markets Dubai).

Всеки значим напредък в преговорите би могъл да доведе до понижение на цената на суровия петрол, допълни той.

Въпреки това, опасенията относно енергийната инфраструктура и доставките от региона продължават да витаят поради подновеното напрежение между Саудитска Арабия и йеменските хуси, посочи Машал.

Ормузкият проток, ключов маршрут за енергийни доставки, продължава да бъде под строго наблюдение.

Американският президент Доналд Тръмп в събота отхвърли условното предложение на Техеран за отваряне на протока и прекратяване на сраженията в региона в рамките на седем дни. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи по-рано, позовавайки се на анонимни американски официални представители, че Тръмп очаква да възобнови бомбардировките над Иран след междинните избори за Конгрес през ноември, съобщава БТА.

Междувременно износът на суров петрол от страните в Близкия изток, произвеждащи големи обеми от суровината, се е повишил до 12,8 милиона барела на ден през септември – най-високото ниво от февруари насам, главно заради увеличени доставки от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, според предварителни данни на „Кеплър“ (Kpler), цитирани от Ройтерс.

„Очертава се по-ясна картина на по-голям износ на петрол от Персийския залив, но голяма част от това увеличение все още разчита на алтернативни решения, като например прехвърлянето на товари от кораб на кораб в открито море. Тези методи са по-малко ефективни и по-скъпи от обичайните операции, поради което цените на суровия петрол остават високи“, обясни главният анализатор на „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade) Тим Уотърър.

Цените на петрола се повишиха СНИМКА: Pixabay

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