Над 88 млн. евро са инвестирани в развитието на пограничните ни региони с Турция за последните 20 г.

В ход е подготовката на новата програма за европейски инвестиции между България и Турция за периода 2028-2034

Над 88 млн. евро са инвестирани за развитието на населените места в пограничните региони между България и Турция през последните 20 години по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България – Турция. Реализирани са над 280 проекта за развитие на икономиката и туризма, опазване на околната среда и подобряване на сигурността по границата с участието на повече от 600 партньори. Това обяви в Бургас заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Десислава Георгиева. Тя откри първото заседание на Работната група по програмиране на бъдещата съвместна програма между двете държави за периода 2028-2034 г. В заседанието участваха още Сердар Йостюрк – заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Финансово сътрудничество и изпълнение на проекти" към Дирекцията по въпросите на Европейския съюз на Република Турция, Маргарита Грънчарска-де Мюинк от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика" (DG REGIO) на Европейската комисия, която се включи онлайн, представители на различни държавни организации от двете страни, неправителствени организации и др. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Зам.-министър Георгиева отбеляза, че по новата програма с европейско финансиране се работи от началото на 2026 година, като се провеждат активни консултации с всички заинтересовани страни и поредица от срещи в различни формати. „Целта бе да определим най-важните приоритети за региона и да чуем реалните нужди и от двете страни на границата, за да намерим правилния баланс между идеите, които искаме да реализираме, и изискванията, които трябва да спазваме", подчерта тя.

Георгиева информира, че новият програмен период ще изисква бенефициентите и институциите да бъдат много по-бързи, много по-гъвкави и много по-добре подготвени, тъй като вече няма да се разчита на комфорта на правилото „n+3", а целите ще трябва да бъдат постигнати в по-кратки срокове. Освен това, конкуренцията между различните програми в цяла Европа ще се засили, което изисква задълбочена подготовка още от самото начало. Това ще изисква всички да използват максимално опита, придобит през изминалите три програмни периода. При дефинирането на стратегическите приоритети ще се вземат предвид не само местните амбиции и нужди, но и рисковете, основните тенденции и предстоящите възможности. Освен това ще трябва да бъде създадена рамка за програмата, която да издържи на по-ускорено темпо, като същевременно остане гъвкава спрямо постоянните промени.

„Амбицията ни е програмата да бъде готова и представена на Европейската комисия до края на следващата година. Вярвам, че това е напълно постижимо и същевременно ще ни подготви за работния процес през следващите седем години", каза още заместник-регионалният министър.