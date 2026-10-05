В Стара Загора възможностите са неограничени, за инвеститор като мен е важно, че има устойчивост в политиката на града

- Г-н Башалов, какви са проектите на “Атлантик Уей” за 2027 г.?

- За успеха на една фирма е много важно планирането и разработването на нови проекти. С моя екип успешно изпълняваме проект в индустриална зона АТЗ в Стара Загора с партньори община Стара Загора и “Екомедиана Рисайклинг”, с който ще повишим ефективността си и ще подобрим условията на труд във фирмата.Изцяло реновираната ни административна сграда много скоро ще приема новоназначени хора. Фирмата ни обработва дървесина. Вече произведохме първите си бройки слепени греди и до месеци ще повишим производството им, с което ще се подготвим през следващата година да започнем изграждането на сглобяеми еднофамилни дървени къщи.

- Вие сте живели 7 годинимв САЩ, преди да се върнете и да развивате бизнеса си в България. Наскоро отново бяхте там. Защо?

- Горд съм, че бяхме поканени от наш партньор на изложението в Атланта, щата Джорджия. Вече имаме съвместни идеи за разработване, проучване и партньорство на американския пазар с фирма “Метал-инвест Ремко”. Тя също е с авторитет и силни позиции в нашата страна и в Старозагорска област. На изложението имахме много срещи с фирми, с които ще създаваме устойчиви партньорски връзки. Запознахме се с множество нови технологии в нашия бранш. Имаме идеи в каква посока ще се развиваме през следващите няколко години и вече изготвихме идейни проекти, които ще представим публично. Освен това проведохме няколко работни срещи със строителни фирми в щата Флорида за партньорство при монтажа на сглобяемите къщи, които ще произведем във фабриката ни в Стара Загора. Разговорите са още в начален етап, защото целта ни е на първо място да задоволим търсенето на българския пазар. Надяваме се първата ни къща да бъде в Стара Загора.

- Имате ли добра среда за развитие на бизнеса си в Стара Загора?

- В Стара Загора възможностите за бизнес са неограничени, това идва от кмета Живко Тодоров и неговия екип. Имал съм предложения от различни общини да работя при тях, но съм щастлив, че инвестирах и продължавам да се развивам именно тук. За инвеститор като мен е важно да има устойчивост и плановост в политиката на града.Моите инвестиции тук вече са над 5 млн. евро, а плановете ми са за следващите 5 години да ги удвоим. До 6 месеца да назначим допълнителни 30-35 души, а в следващите 5 години - още около 120 човека.

- Какви каузи подпомага “Атлантик Уей”?

- Голяма част от печалбата си разпределям като дарения за спортни клубове - футболния клуб “Верея”, клуба по борба “Берое”, баскетболния клуб на Казанлък, клуба по художествена гимнастика в Ямбол. Включваме се в благотворителни мероприятия. Неотдавна участвахме в инициативата “Заедно за талантите на Стара Загора”, която събра средства за покупката на инструменти за Музикалното училище и за професионален пистолет на вицесветовната шампионка по стрелба Мария Атанасова. Целта ни е да бъдем съпричастни към всички инициативи в помощ на младите хора, така се чувстваме удовлетворени от нашата работа. Заради това с моя екип сме приели мотото “Да бъдем добрият пример”. Вярваме, че доброто е заразно и с нашата дейност в полза на добри каузи привличаме още съмишленици.