Компанията изгражда и модернизира електрически уредби и подстанции, интегрира интелигентни системи за автоматизация и честотни задвижвания

Старозагорската инженерингова компания ЕЛ КОНТРОЛ изгражда нов производствен и логистично-складов комплекс, предназначен изцяло за електрически табла и метални конструкции. Строителството е в напреднал етап и се очаква около края на май 2027 г. заводът да влезе в експлоатация. Инвестицията е за 6,5 млн. евро. Новото производство ще бъде автоматизирано, с капацитет 3000 електрически табла годишно и ще открие още 50 работни места за специалисти с електротехнически профил.

Компанията е специализирана в изпълнението на проекти в енергетиката и индустрията. Дейността й обхваща проектиране, инженеринг, електромонтаж и строителство, контролни изпитания и наладка, производство на електрически табла. ЕЛ КОНТРОЛ изгражда и модернизира електрически уредби и подстанции, интегрира интелигентни системи за автоматизация и честотни задвижвания. Натрупаният инженерен опит позволява изпълнението на комплексни проекти - от проектирането и производството до монтажа и въвеждането в експлоатация. С развитието на пазара за батерийни системи за съхранение на енергия (BESS) компанията разширява дейността си, като внедрява системи за енергиен мениджмънт и автоматизирано управление на електрически подстанции.

В тази насока ЕЛ КОНТРОЛ разработи инженерна иновация - единна SCADA система, която извършва управление и мониторинг на двете инсталации едновременно, осигурявайки обща среда за наблюдение и контрол. През последните години компанията се утвърди като експерт във въвеждането на подобни обекти в експлоатация, а успоредно с това изгражда и повишаващи подстанции за присъединяване на генериращите мощности към електроразпределителната мрежа.

ЕЛ КОНТРОЛ работи с технологии на световни лидери и разширява придобитите лицензи за производство. Компанията произвежда типово тествани електрически табла и разпределителни уредби по лиценз на Siemens, ABB, Schneider. За клиентите това означава по-широк избор от решения, съобразени с конкретните им нужди. Те получават надеждна работа на производствените мощности, оптимизиране на разходите и достъп до най- новите технологични разработки. Услугата включва още доставка, монтаж и поддръжка, така че клиентът получава завършено решение.

Подобни проекти ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява за ТЕЦ "Марица-изток 2", "Лукойл Нефтохим Бургас", местни и чуждестранни предприятия от добивната и преработващата промишленост.

За да представи свои иновативни продукти и решения, компанията ще участва в Enlit Europe 2026 - едно от големите европейски изложения за енергийния сектор. То ще се проведе във Виена, Австрия, от 10 до 12 ноември. На собствен щанд ЕЛ КОНТРОЛ ще изложи част от продуктовата си гама електрически табла с приложение в разпределителни мрежи, индустриални обекти, дата центрове и BESS.

Важна част от дейността на компанията е изграждането и поддръжката на системи за градско улично и художествено осветление.

По-рано тази година ЕЛ КОНТРОЛ завърши мащабен проект за модернизация на осветлението в централната част на Стара Загора и в 9 населени места в община Братя Даскалови. В момента компанията модернизира уличното осветление в Гурково и изгражда осветлението на велоалеята от Казанлък до язовир Копринка.

Предстои изграждането на изцяло нова коледна украса в Стара Загора. Работата вече е в ходи през декември градът ще се радва на атрактивно празнично осветление.