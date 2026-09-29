Германия и още 5 държави поискаха орязване на новия бюджет на ЕС

Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия, предупредиха Брюксел, че могат да блокират споразумението за бюджета на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., ако не бъдат договорени съкращения на разходите в размер на „стотици милиарди“ евро, съобщи в. „Файненшъл таймс“, цитиран от БТА.

В писмо, подписано от лидерите на шестте страни, с което „Файненшъл таймс“ се е запознал, се настоява за значително намаляване на планираните разходи в европейската многогодишна финансова рамка за периода 2028 – 2034 г.

По този начин се подчертават разногласията между страните членки относно новите приоритети на ЕС в разходната му политика, сред които са отбраната и подкрепата за затруднената европейска индустрия, която се конкурира с фирми от Китай и САЩ. Същевременно традиционните направления като земеделието и развитието на по-бедните региони продължават да поглъщат голяма част от предвидените в бюджета средства, отбелязва ФТ.

„Бюджетът на ЕС трябва да бъде реформиран из основи. Трябва да направим избор“, се казва в писмото.

„Ако бюджетът не бъде намален със стотици милиарди, тази година няма да има споразумение“, заяви дипломат от една от шестте държави, подписали писмото.

Шестимата европейски лидери настояват средствата да бъдат пренасочени към отбрана и иновативни компании в отговор на нарастващите предизвикателства пред икономиката и сигурността. Те настояват още за намаляване на финансирането за земеделските производители и по-бедните региони, които обичайно получават около две трети от бюджета на ЕС.

Бюджетът на ЕС за периода 2028–2034 г. трябва да бъде одобрен единодушно от всички 27 страни членки. Ултиматумът на шестте държави противоречи на поетия през юни ангажимент от европейските лидери да постигнат споразумение по европейския бюджет до края на годината, но предстоящите избори във Франция, Италия, Испания и Полша могат да усложнят преговорите.

Бюджетът на ЕС се финансира основно чрез вноски от държавите членки, като шестте страни, подписали писмото, осигуряват около 40 на сто от приходите. Те настояват за значително намаляване на предложената от Европейската комисия обща сума от около 2 трилиона евро, като позицията им отразява и усилията за ограничаване на държавните разходи на национално равнище.

Ирландия, която в момента председателства Съвета на ЕС, трябва да представи компромисно предложение до средата на октомври. Ирландското правителство ще трябва да съгласува исканията на най-големите нетни вносители в бюджета с позицията на мнозинството държави, които настояват субсидиите за земеделието и средствата за регионално развитие да бъдат запазени.

Група от 17 държави, сред които Испания и Италия, настоява финансирането за тези традиционни направления да бъде увеличено и общият бюджет да надхвърли предложените 2 трилиона евро. Някои от страните настояват също ЕС да емитира повече общ дълг, за да финансира увеличените разходи - идея, която Берлин и съюзниците му не приемат.

Франция, която е нетен вносител в бюджета на ЕС, но същевременно е най-големият получател на земеделски субсидии в съюза, настоява за въвеждането на данъци на равнище ЕС, с които да бъде финансирано увеличението на разходите.

Европейската комисия предложи чрез подобни налози да бъдат събирани около 60 милиарда евро годишно. Сред предложенията са по-високи вноски от системата на ЕС за търговия с емисии, мита върху внос на въглеродно интензивни стоки, данък върху нерециклираните електронни отпадъци, акцизи върху тютюневите изделия и налог за големите компании.

Всяко от тези предложения обаче среща съпротива, тъй като данъчното облагане до голяма степен е в националните компетенции на всяка държава, от които правителствата не желаят да се отказват в полза на Брюксел. Дипломати от ЕС също предупреждават, че тези мерки няма да осигурят достатъчно приходи за покриване на всички разходи на ЕС.