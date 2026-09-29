Алехандро Платер: Не очаквам изкуственият интелект да се превърне в заплаха за човечеството

Шефът на A1 Group прогнозира, че след няколко години клиентите ще разговарят с AI агенти, които трудно ще могат да бъдат различени от човек





Изкуственият интелект няма да доведе до апокалиптичен сценарий за човечеството, макар развитието му да създава сериозни нови рискове. Това заяви главният изпълнителен директор на A1 Group Алехандро Платер в понеделник по време на ICT Summit на компанията във Виена,

Според него страховете трябва да бъдат поставени в перспектива., а по-голяма заплаха вижда в кибератаките. Затова един от основните приоритети на A1 е опростяването на собствените системи. Колкото по-сложна е една технологична среда, толкова повече „отворени врати" предлага за атаки. Компанията намалява броя на системите и инструментите, опростява процесите и непрекъснато обновява защитата на мрежите. Платер посочи, че AI агенти ще атакуват системи, а други AI агенти ще ги защитават. Хората все повече ще наблюдават процесите на по-високо ниво и ще се намесват при сериозен проблем.

Изкуственият интелект ще промени изцяло и обслужването на клиенти. След няколко години няма да разговаряте с човек в колцентър, прогнозира шефът на A1 Group. При тестове на компанията AI агент вече е успявал да преминава от виенски към долноавстрийски акцент, да възприема младежки речник или да става по-официален според начина, по който му говори събеседникът.

Новите системи ще могат да разпознават и контекста. Ако например има финансова криза, срив на борсите или друга тежка новина, AI агентът ще може автоматично да промени тона си и да проявява повече емпатия.

Промяната идва и в момент, когато телекомуникационните оператори вече не могат да разчитат единствено на продажбата на свързаност, посочи Платер. Клиентите очакват към нея да получат киберсигурност, облачни услуги, управление на данни и AI решения. Особено важен става въпросът къде се съхранява информацията. Големите корпоративни клиенти все по-често искат данните им да бъдат на конкретна територия и в определена геополитическа среда.

Това кара A1 да развива не само телекомуникационна инфраструктура, но и центрове за данни, облачни услуги и киберсигурност. При AI моделите според него алтернативите ще стават все повече, особено с развитието на решенията с отворен код. При хардуера обаче изборът е значително по-ограничен. Днес на практика имате американски или китайски технологии, каза Платер. Той очаква обаче растящият пазар да привлече нови конкуренти и с времето да се появи и по-силен европейски играч.

Според шефа на A1 Group сегашният преход към AI прилича на началото на интернет ерата. Тогава нови компании като Google стартираха без наследени системи, докато други като Microsoft трябваше да преобразят съществуващия си бизнес.

Ние искаме да бъдем като Microsoft – компания, която успява да се преоткрива при всяка голяма технологична промяна, заяви Платер.