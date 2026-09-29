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Франция предлага глобите на „Гугъл“ да намалят вноските към бюджета на ЕС

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Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад СНИМКА: Екс/ @benjaminhaddad

Европейският съюз трябва да използва милиардите евро от постъпленията от глоби, наложени на американската компания „Гугъл“ (Google), за да намали вноските на страните членки към европейския бюджет. Това заяви днес френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Това е нов източник на приходи за Европейския съюз - на стойност 4,6 млрд. евро - който би трябвало автоматично да намали вноските на всички държави членки“, каза Адад в интервю за телевизия „Франс инфо“.

Членките на ЕС са разделени както по отношение на размера на бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г., така и по отношение на приоритетите при разходването на средствата.

„Гугъл“ беше глобена с общо 890 млн. евро (1,01 млрд. долара) през юли за „неспазване на правилата на Европейския съюз, целящи да ограничат влиянието на големите технологични компании“.

Така общата сума на глобите, свързани с антиконкурентни практики на „Гугъл“ в ЕС, достига 10,38 милиарда евро в рамките на почти две десетилетия.

Европейската комисия предложи многогодишната финансова рамка за периода 2028 – 2034 г.  да възлиза на 2 трилиона евро или 1,26 на сто от брутния национален доход (БНД) на ЕС. От сумата около 168 милиарда евро, или 0,11 на сто от БНД, са предназначени за обслужване на заеми, поети от ЕС във връзка с мерките за възстановяване след пандемията.

По-рано днес в. „Файненшъл таймс“ съобщи, че Германия, Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия са предупредили Брюксел, че могат да блокират споразумението за бюджета на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., ако не бъдат договорени съкращения на разходите в размер на „стотици милиарди“ евро.

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад СНИМКА: Екс/ @benjaminhaddad

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