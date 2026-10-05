Взимаме устойчиви решения с поглед към бъдещето, казва управителят на дружеството

- Инж. Шинева, кои бяха най-значимите етапи и професионални предизвикателства за екипа на Центъра за изпитване и европейска сертификация през тази година?

- Годината е благоприятна за нас, независимо от динамичните външни обстоятелства и предизвикателствата на икономическата среда. Постигнахме ръст на продажбите като цяло, по-значително в областта на инспекцията на работно оборудване, която осъществяваме като орган за контрол. Отчетохме и истински бум в обученията - организирахме множество успешни курсове по новата ревизия на стандарта БДС EN ISO 19011:2026 и други значими теми, предизвиквайки изключително силен интерес и активност сред участниците. По програмите за енергийна ефективност, финансирани от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), реализирахме десетки оценки за постигнати енергийни спестявания на многофамилни жилищни и производствени сгради.

Стратегическото ни направление за оценка на жизнения цикъл и изготвяне на екологични продуктови декларации (EPD) бележи динамично развитие.

Наред с успехите имахме и професионални предизвикателства. Например в строителния сектор през последните години наблюдаваме много повече запитвания за сертификация и изпитвания на иновативни продукти, за които липсват стандарти. Това се дължи на изискванията, свързани с екологичната устойчивост и прехода към кръгова икономика. Производителите на строителни продукти се стремят да внедряват технологии за повторно използване на суровини и материали, което води до необходимост от нови методи за оценка на съответствието, тъй като съществуващите стандарти не покриват тези модерни решения. Действително все по-голямо внимание се отделя на устойчивостта, зеления преход и Екологичните продуктови декларации (EPD).

- Забелязвате ли промяна в мисленето на родните компании – от задължение към конкурентно предимство?

- Има промяна в мисленето, разбира се, но тя се случва постепенно.

Компаниите се стремят да са максимално конкурентни и това е движещият механизъм за подобна промяна. Друг важен фактор са регулаторните промени. Новият Регламент за строителни продукти въвежда изискванията за устойчивост, които са задължителни за икономическите оператори. Строителните продукти трябва да гарантират устойчиво използване на природните ресурси, възможност за рециклиране, дълготрайност и опазване на околната среда. Така екологичните продуктови декларации освен конкурентно предимство са и инструмент за постигане на завишените изисквания на регламента.

- Лабораторната дейност и сертификацията изискват изключителна прецизност. Как се поддържа високо ниво на експертиза и как се справяте с дефицита на специализирани кадри в инженерните и техническите сфери?

- Високото ниво на експертиза при нас се постига не само с обучения за поддържане и повишаване на квалификацията на персонала, но и в процеса на работата. Експертите ни следят промените в стандартите и регулаторните изисквания и по този начин надграждат познанията си. Във връзка с дейността ни като нотифициран орган за оценяване на съответствието участваме активно в работата на 25 технически комитета за стандартизация. Това на практика означава, че сме ангажирани в разработването и приемането на хармонизирани европейски и национални стандарти в конкретните сектори, в които действаме. Участваме и в различни европейски секторни и работни групи за строителни продукти, лични предпазни средства (ЛПС), машини и електромагнитна съвместимост.

За екипа ни мога с гордост да кажа, че текучество при нас практически няма. Разполагаме с доказани експерти, които през миналата и тази година отбелязаха две десетилетия работа във фирмата. Това не е случайно – дължи се на добрата работна среда, възможностите за развитие и високите стандарти, които следваме. Установихме традиция да отбелязваме този професионален юбилей със специален плакет и заслужено внимание към всеки колега.

Служители на Центъра за изпитване и европейска сертификация, отличени за 20-годишната си всеотдайна работа в него.

- Какви основни цели и очаквания имате за следващата година? Има ли нови направления или услуги, които планирате да развиете?

- През 2027 г. ще отбележим сериозна и емблематична годишнина за Центъра за изпитване и европейска сертификация – 25 години от основаването на компанията. Официалният ни празник е на 25 март 2027 г. Неслучайно преди четвърт век избрах точно този ден, съвпадащ с християнския празник Благовещение, когато заедно с няколко съмишленици поставихме началото на нашата успешна история. Днес портфолиото ни покрива широк спектър от специализирани услуги.

Целта ни е да продължим да влагаме енергия, експертиза и ресурс в тяхното развитие, за да отговаряме най-адекватно на високите изисквания на нашите клиенти.

- След 25 години на пазара и с поглед към бъдещето какъв е вашият съвет към производителите и предприемачите, които искат да бъдат конкурентоспособни и успешни?

- Да бъдат постоянни в преследване на целите си и да държат на качеството на своите продукти и услуги, защото те са единствената сигурна основа за устойчив растеж и успех във времето.