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Mercedes с нова голяма стъпка за твърдотелните батерии

Георги Луканов

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Твърдотелните натриеви батерии се влияят по-малко от студа СНИМКА: Производителите

Mercedes-Benz допълнително засилва сътрудничеството си с тайванската компания ProLogium в разработката на твърдотелните батерии.

Двете компании подписаха ново споразумение за съвместно тестване, чрез което немската марка получава приоритет при оценяването на клетките Gen4 от най-новото поколение на ProLogium, в сътрудничество, което продължава вече почти десет години.

Разработката е особено важна за следващото поколение електрически автомобили, тъй като твърдотелните батерии се считат за една от най-важните технологии, които могат да променят данните в електрическата мобилност. За разлика от конвенционалните литиево-йонни батерии, които използват течен електролит, тази технология използва твърд електролит. Това създава условия за по-висока енергийна плътност, по-бързо зареждане и повишени нива на безопасност.

В случая на ProLogium, новата технология Gen4 е базирана на незапалим неорганичен електролит, керамичен сепаратор и специална система за активна защита, разработена от самата компания. Според ProLogium, тази архитектура е проектирана да комбинира висока енергийна плътност, бързо зареждане, висока енергийна ефективност и добро поведение при ниски температури, като същевременно се опитва да се справи с един от най-големите проблеми на технологията: мащабно производство на конкурентни цени.

Компанията има фабрика в Тайван и също така напредва със създаването на голям цех във френския Дюнкерк. Европейското съоръжение е проектирано да достигне общ капацитет до 44 GWh годишно, когато заработи напълно, като по този начин създава условия за производство на твърдотелни клетки близо до европейския автомобилен пазар.

Mercedes обаче не залага изключително на ProLogium. Германската компания работи и с американската Factorial Energy, разработвайки различен подход към твърдотелните батерии. Всъщност, през 2025 г. модифициран EQS, оборудван с твърдотелна батерия Factorial, успя да измине 1205 километра без спиране за зареждане, започвайки от Щутгарт и достигайки шведския Малмьо. Колата завърши маршрута с оставаща автономия от 137 километра.

Твърдотелните натриеви батерии се влияят по-малко от студа СНИМКА: Производителите

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