Фатих Бирол: Международната агенция за енергията може да освободи още петрол от резервите

Страните членки на Международната агенция за енергията (МАЕ) могат в бъдеще да обсъдят възможността за освобождаване на допълнителни количества петрол от стратегическите си резерви, заяви днес изпълнителният директор на организацията Фатих Бирол, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Следим много внимателно пазарите, особено тези на петролни продукти като дизела и други горива. Ако има необходимост, разбира се, ще обсъдим с правителствата на страните членки предприемането на необходимите мерки“, заяви Бирол пред журналисти в Дъблин преди среща на министрите на енергетиката на страните от ЕС.

Ръководителят на МАЕ отказа да коментира предложенията, загатнати от френския президент Еманюел Макрон и други лидери, за освобождаване на допълнителни количества петрол от стратегическите резерви с цел понижаване на цените на петрола.

През март МАЕ обяви, че ще пусне на пазара 400 милиона барела от стратегическите резерви на страните, членуващи в организацията. Това беше най-голямото съвместно пускане на петрол на пазара от страна на агенцията.