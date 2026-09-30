От три SIM карти до свободата да смениш оператора – как регулациите промениха телеком пазара

Когато една връзка е трудно да се определи, Facebook има кратък отговор: „Сложно е“. Отношенията между регулатор и регулиран сектор добре се вписват в тази формулировка.

Причината е, че често те се движат по тънката граница между контрола и партньорството, санкцията и координацията – все механизми, които могат да отворят, но и да затворят врати.

Затова, когато ги питаме дали регулациите са оформили телеком пазара, Емилиан Златев, Павлина Гиздашка, Владимир Михайлов и Живко Стойчев са единодушни: „Това, което сме днес, безспорно е резултат и от регулаторните изисквания“.

Четиримата работят от години в Yettel, а областите, за които отговарят, са близки, но различни в нюансите. Павлина и Владимир са част от отдел „Регулации“, Живко е от правния екип, а Емилиан отговаря за съответствието и защитата на личните данни.

Всеки от тях е видял отблизо ефекта от почти всяка законова и регулаторна промяна. А този ефект започва да се усеща още в първите години, в които телекомът стъпва на българския пазар – през 2001 г., тогава под бранда GloBul.

Това е време, в което телеком секторът е в ранна фаза, а регулаторната рамка тепърва се пренаписва в синхрон с европейското законодателство заради предстоящото членство на България в ЕС. Предизвикателството е голямо – не просто се въвеждат европейските правила, а до голяма степен се полагат основите на един нов пазар.

„90% от регулациите, които в момента спазваме, са отражение на европейските изисквания“, казва Павлина. Според нея именно влизането в ЕС е сред основните причини телекомът пазарът да изглежда по начина, по който го познаваме днес.

Времето, в което всеки имаше по три SIM карти

Една от първите големи промени идва през 2007 г. – с регулацията на цените на едро между телекомите. „Когато клиент на един оператор звъни на абонат на друг, разговорът трябва да „влезе“ и да завърши в чуждата мрежа. За това първият оператор плаща на втория“, така Владимир обяснява какво всъщност означава това.

В първите години тези разходи се усещат от потребителя. Затова не е рядкост човек да има по три SIM карти – според това на кой оператор са приятелите, семейството или колегите му. С намесата на регулатора моделът се променя. Цените, които операторите плащат помежду си след влизането на България в ЕС, осезаемо намаляват, а ефектът стига и до крайните цени за клиента.

„Вече не бяха нужни три SIM карти. На практика стана еднакво изгодно с една карта да говориш с всички – което беше от огромно значение за потребителя“, добавя Павлина.

Преносимостта на номерата – свобода за клиента

„В продължение на години на моя номер търсеха готвач, който също като мен се казваше Емо“, разказва Емилиан. Павлина пък има номера си от 20 години, от които поне 10 на него търсят предишния абонат.

Вероятно всеки пази такава история – сменил е оператора, а с него и самия номер. Резултатът – безкрайни SMS-и до всички контакти с текст „Новият ми номер е…“.

Развръзката идва след 2008 г., когато се въвежда преносимостта на мобилните номера – правото на потребителя да смени оператора си, без да сменя номера си и без дори да се налага да посещава стария оператор.

„Това даде огромна свобода, защото номерът е едно от най-важните неща. На практика той вече не принадлежеше на оператора, а на клиента“, казва Живко.

Така потребителят става независим, а конкуренцията – още по-голяма.

GDPR – от спам за съгласия до стимул за дигитализация

„Вълшебната дума, която плашеше всички“ – така Живко описва ефекта, който предизвиква думата GDPR, когато регламентът започва да се прилага в България през 2018 г.

Емилиан, който отговоря за защитата на личните данни, казва, че за компаниите GDPR е донесъл съществени промени, но за клиента е било повече „объркващ шум“.

„Много процеси трябваше да се документират, опишат, анализират и да се приведат в съответствие, но за потребителя ефектът се усети най-вече в спама за съгласия“, обяснява той.

Неразбирането на темата води и до криворазбрани случаи. „Някои клиенти идваха с искането: „Изтрийте ми данните“, което е практически невъзможно, ако искат да бъдат наши клиенти“, разказва Живко.

За Yettel обаче GDPR се превръща в стимул за ускоряване на дигитализацията. Емилиан посочва, че именно регламентът ги е накарал да дигитализират голяма част от бизнес процесите – сред които електронните фактури и дигиталния подпис, правейки ги по-лесни и удобни за управление.

Пречка или стимул

В опита си да разберем защо „сложно е“ така добре описва отношенията между регулаторите и телекомите, стигаме и до неизбежния въпрос: кога една регулация е пречка и кога – стимул.

„За мен регулацията винаги е предизвикателство, и то в позитивния смисъл на думата. Кара ни да разширяваме хоризонта и начина си на мислене“, смята Павлина. Според Владимир тя е полезна тогава, когато е разумна и адресира реални проблеми.

„Никой не живее в идеален свят, в който може да си прави каквото поиска – включва се и Емилиан. – Ако крайният резултат от едно законово ограничение е позитивен – дори на нас да не ни харесва, то може да бъде стимул – да сме по-креативни и да адаптираме бизнеса си по подходящ начин. Ако обаче се изгуби балансът и ограничението се налага просто „за да го има“ – без да решава конкретен проблем или само за да улесни работата на дадена институция, тогава се превръща в пречка“.

Той самият помни и такива времена – от първите години на телеком пазара, когато дори за най-малката промяна по оборудването на базова станция – като например да добавиш допълнителна антена – се е изисквало разрешително за строеж. „Тогава скоростта, с която се модернизираше мрежата и се пускаха нови услуги, беше драстично по-бавна“, посочва той.

И ако това са били предизвикателствата на миналото, тези от бъдещето се очертават не по-малко сложни.

Бъдещето

По думите им цялото законодателство в ЕС се намира в етап на трансформация заради геополитическите и технологичните промени.

„Европейският съюз е между две суперсили – САЩ и Китай, които се развиват много интензивно, и неизбежно търси начин да отговори на това темпо. Говори се за единен финансов пазар, дигитално евро, дори за обща армия. Работи се и по нов законодателен пакет за дигиталните мрежи и облачната инфраструктура“, разказва Емилиан.

Какво ще последва от тях е рано да се каже, но посоката на движение ясно се очертава – към още по-единен пазар и по-единна европейска рамка.

„Ако досега правилата идваха от Европа, но всяка държава имаше правото да ги адаптира спрямо националното си законодателство, в бъдеще това ще се случва все по-рядко. Все повече правила ще важат директно и еднакво навсякъде, без право на национални интерпретации“, обяснява Владимир.

Според Живко тепърва ще се сблъскваме със свръхпопулистко законодателство – и в национален, и в европейски план. „Ще живеем в интересни нормативни времена“, прогнозира той.

В своята същност обаче ролята на регулациите ще остане същата – да защитават потребителя, да насърчават иновациите и да стимулират технологичното развитие. Реалността обаче винаги е по-сложна от дефинициите.

Дали отношенията между регулатора и сектора ще преминат от „сложно е“ към „имаме връзка“, остава отворен въпрос. А може би отговор не е и нужен – та нали именно тази динамика кара бизнеса да търси нови идеи, а регулатора – нови начини да променя пазара към по-добро.