В документа компанията потвърждава ангажимента си за нетни нулеви емисии до 2040 г.

United Group, водеща телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, част от която е Vivacom, публикува своя Доклад за устойчиво развитие за 2025 г., представяйки резултатите по ключови екологични, социални и управленски приоритети.

Данните в доклада показват, че устойчивостта остава неразделна част от начина, по който United Group инвестира, развива инфраструктурата си и управлява бизнеса си в дългосрочен план. Групата запазва ангажимента си от 2027 г. цялата използвана електроенергия да бъде от възобновяеми източници, както и да постигне нетни нулеви емисии по цялата верига на стойността до 2040 г.

„Устойчивостта е в основата на нашите инвестиционни решения, стандартите, които поставяме пред доставчиците си, и подкрепата, която осигуряваме на нашите екипи. За нас устойчивият растеж и създаването на дългосрочна стойност вървят ръка за ръка, а този доклад показва напредъка, който нашите компании постигнаха и по двете направления през 2025 г.“, посочва Стан Милър, главен изпълнителен директор на United Group.

Докладът обхваща година на промяна за United Group, през която Групата засили фокуса си върху пазари с висок потенциал за растеж в Европейския съюз, като същевременно запази общите си стандарти и цели за устойчивост. В този контекст Докладът за 2025 г. представя конкретни резултати в четири ключови области - климат и енергия, мрежи и дигитално приобщаване, хора, както и корпоративно управление и верига на доставки.

Климат и енергия

United Group запазва ангажимента си от 2027 г. цялата използвана електроенергия да бъде от възобновяеми източници и да постигне нетни нулеви емисии по цялата верига на стойността до 2040 г. Междинните климатични цели на Групата са валидирани от Science Based Targets initiative (SBTi). През 2025 г. работата обхвана подобрения в енергийната ефективност на собствената инфраструктура.

Мрежи и дигитално приобщаване

Групата продължи да разширява оптичните мрежи до дома и да ускорява развитието на 5G. Съвместно с училища и обществени организации компаниите в United Group реализираха програми, които подпомагат обществото и уязвими групи да използват дигиталните услуги по-безопасно, както и обучения за собственици на малък бизнес.

Хора

United Group продължи усилията си за насърчаване на разнообразието и приобщаващото лидерство, като жените представляват 42% от лидерските позиции на ниво Група и 37% в местните ръководни екипи. През 2025 г. разликата в заплащането между половете продължи да намалява, а Групата е на път да постигне целта си до 2030 г. служителите да получават средно 25 часа обучение годишно. В първото общо групово проучване за приобщаването се включиха близо 8 000 служители.

Корпоративно управление и верига на доставки

Рамката за съответствие на United Group включва мерки за подкрепа на етичното бизнес поведение, отговорните бизнес практики и спазването на изискванията в цялата организация и по веригата на стойността. През изминалата година повече от 2 700 доставчици бяха оценени за етично съответствие, а Кодексът за поведение на доставчиците и стандартите, свързани с климата, бяха допълнително разширени. United Group е участник в Joint Alliance for CSR и съобразява своята рамка с принципите на UN Global Compact и Responsible Business Alliance.

Докладът за устойчиво развитие на United Group за 2025 г. е достъпен тук.