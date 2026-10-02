Екранът на Genesis GV90 се увеличава, когато колата е паркирана

Луксозната марка на Hyundai - Genesis, разширява границите на технологиите в скъпите коли, а моделът GV90 е отличен пример за това. В допълнение към въртящите се седалки и специалните джаджи за пътниците отзад, големият електрически SUV разполага с инфоразвлекателна система с необичайна функция: екранът се уголемява, когато колата е паркирана.

В нормалното си положение OLED екранът е с диагонал от 23,6 инча и се използва за информация за шофиране, навигация и мултимедийната система. С натискането на бутон, когато GV90 е в позиция „P", панелът се повдига с 90 мм и разкрива пълния си размер, достигайки 24,6 инча. Въпреки малката разлика в диагонала, наличната площ за гледане се увеличава с приблизително 70%.

Пълноразмерният дисплей е с размери 584,1 x 219 мм и резолюция 3840 x 1440 пиксела. При активиране, операционната среда се трансформира в Media Home, предоставяйки достъп до стрийминг услуги и телевизионни канали на живо. Аудио изживяването се осигурява от система Bang & Olufsen с 25 високоговорителя , докато също толкова впечатляващ 25-инчов head-up дисплей проектира ключова информация в зрителното поле на водача.

Зад прибиращия се екран се намират електрически мотор, зъбен механизъм и задвижващи водачи. Genesis твърди, че конструкцията е преминала през повече от 100 000 тестови цикъла, като шумът при работа остава под 40 dB.