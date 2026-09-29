Anthropic предупреждава за изкуствен интелект, който се съпротивлява на изключване

По-рано OpenAI обяви, че е отменила пускането на най-новия си модел заради опасения, свързани с безопасността

Изкуственият интелект може да стигне дотам, че да се опитва да избегне изключване, да прикрива информация, да манипулира хора и дори да проявява поведение, наподобяващо изнудване. За тези рискове Anthropic предупреждава инвеститорите си в проспект за планирано излизане на борсата, съобщиха Ройтерс и „Файненшъл таймс". Компанията дори определя напредналия AI като потенциален източник на „катастрофални или екзистенциални рискове за човечеството".

Предупреждението идва след призива на компанията за забавяне на стремителното развитие на технологията – предупреждение, което бе отправено и от нейни конкуренти, пише "Гардиън".

Проспектът – документ, в който преди листване на борсата се представят финансите на компанията, плановете за растеж и рисковият профил – според информациите предупреждава, че моделите с изкуствен интелект могат да проявяват „поведение за самосъхранение", включително опити да „се противопоставят на изключването", да „прикриват или манипулират информация" и поведение, „наподобяващо изнудване".

„Разработването от нас на силно усъвършенствани модели, платформи и приложения, както и разширяването на сферите на употреба, може допълнително да увеличи риска нашите модели да причинят вреда", пише в текста, за който се твърди, че е на разработчика на чатбота Claude.

Компанията допълва, че възможността даден модел да осъзнава, че е подложен на тестове, представлява „значително ограничение" за способността на Anthropic да оценява безопасността на моделите.

Компаниите, които се подготвят да излязат на борсата, обичайно посочват рискове, свързани с всичко – от проблеми с безопасността до регулаторни ограничения. Предупрежденията, че даден продукт може да доведе до изчезването на човечеството, обаче отразяват засилващите се опасения около технология с потенциално огромни последици.

Публикуваната информация за проспекта идва на фона на засилен дебат за екзистенциалния риск от изкуствения интелект. Дискусията се разгоря този месец, след като изследователят от Anthropic Джейкъб Коксън напусна компанията и предупреди, че хората, които разработват изкуствен интелект, „искрено вярват, че той може да ни убие всички до края на десетилетието".

Високопоставен изследовател по безопасността в Anthropic впоследствие заяви в социалната мрежа X, че споделя това мнение, като твърди, че има над 10% вероятност изкуственият интелект „да убие всички хора" през следващото десетилетие.

Дни по-късно главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей заяви, че индустрията „трябва да забави темпото, с което подобряваме възможностите на моделите с изкуствен интелект".

Някои експерти критикуват предупрежденията за екзистенциални рискове, като ги определят като непроверими и ненаучни. В същото време се увеличават случаите на непредвидено поведение от страна на технологията.

Сред тях са автономни системи на OpenAI, които изпълняват поредица от задачи без човешка намеса и са атакували чрез хакерски действия десетки организации от трети страни, включително стартъпа Hugging Face и австралийската универсална здравна система.

В понеделник OpenAI обяви, че е отменила пускането на най-новия си модел заради опасения, свързани с безопасността. Компанията заяви, че моделът GPT-6.1 Astra е показал по-високи нива на измамно поведение и се е представил слабо при тестовете за съответствие с човешките ценности и цели – т.нар. „alignment".

Според „Ройтерс" около 80 страници от основната част на проспекта на Anthropic, който е с общо 261 страници, са посветени на рисковите фактори. За сравнение, 48 страници описват бизнеса на компанията.

По информация на медиите Anthropic търси оценка от над 2 трилиона долара, което би било повече от оценката от 1,8 трилиона долара, постигната от SpaceX на Илон Мъск.