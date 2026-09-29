Автомобилите на ток са с 33% по-рентабилни от бензиновите

Началната цена вече е достигнала ценовото ниво в трите най-големи автомобилни сегмента през 2025 г.

Спадането на разходите за батерии и оставането на високи цени на горивата електромобилите се превръщат в най-рентабилния избор за шофьорите в Европа, сочи нов доклад на Международния съвет за чист транспорт (ICCT). Тази тенденция променя автомобилния пазар и производството в цяла Европа и намалява разходите за внос на изкопаеми горива на Европейския съюз.

"Шофьорите на електрически автомобили в Европа плащат около една трета по-малко от тези, които шофират бензинови автомобили. Трудно е да се игнорират подобни спестявания. Очакваме делът на електрическите коли с батерии в цяла Европа да се увеличи драстично през следващите години, ако се запазят настоящите политики", казва Мари Район Бернар, старши изследовател в ICCT и водещ автор на доклада.

През 2025 г. возилата на ток, които се зареждат с комбинация от частни и обществени зарядни устройства, са били с 33% по-евтини за експлоатация от сравними бензинови автомобили в рамките на ЕС. Петролната криза, която започна през февруари, допълнително увеличи тази разлика. В началото на 2026 г. разходите за енергия за автомобили с двигатели с вътрешно горене са се увеличили с 12 до 36%, докато разходите за енергия за електрически автомобили с батерии са останали до голяма степен непроменени.

В допълнение към по-ниските разходи за енергия началната цена на BEV вече е достигнала ценовото ниво на бензиновите автомобили в трите най-големи автомобилни сегмента през 2025 г. Това се вижда от данни за цените на 100 000 превозни средства на най-големия европейски автомобилен пазар в Германия. Според същото проучване броят на електричките на пазара ще се учетвори между 2020 и 2025 г.

Батериите, най-големият елемент във формирането на цената на колите, поевтиняват всяка година. В световен мащаб разходите за батерии са спаднали с 35% между 2020 и 2025 г. В резултат на това, когато се вземат предвид инфлацията и характеристиките на превозното средство, като например пробега, началната цена на електрическите автомобили с батерии в Германия е намаляла с 18% между 2020 и 2025 г. От друга страна, цените на автомобилите с двигатели с вътрешно горене са се увеличили с 2% през същия период.

Skoda Epiq е разпродаден за месеци напред.

"Забелязахме също така, че цените на автомобилите не са паднали толкова бързо, колкото цените на батериите, което показва, че все още има надежда електромобилите да поевтиняват през следващите години. Това е ключов момент за производителите на автомобили по целия свят. Вместо да изоставят сегашната посока, европейските производители ще трябва да продължат и задълбочат инвестициите си в електрификация. Конкуренцията на този пазар ще бъде все по-силна", смята Питър Мок, директор на ICCT за Европа.

Що се отнася до камионите, докладът показва, че електрическите и дизеловите модели в сегмента на дългите разстояния биха могли да достигнат изравняване на общите разходи за притежание още около 2030 г. Германия вече е достигнала тази точка: регионалните и дългите камиони вече имат паритет на разходите, подпомогнати от освобождаване от пътни такси, което облагодетелства превозните средства с нулеви емисии.

Като пример, електрически камион за дълги разстояния вече има с 11 процента по-ниски разходи за притежание и експлоатация от сравним дизелов камион.

Електрическите автомобили, задвижвани от батерии, по европейските пътища днес намаляват разходите за внос на изкопаеми горива в ЕС с около 4,5 милиарда евро годишно. Търсенето на електрически коли променя и автомобилното производство.

Делът на автомобилите с двигатели в ЕС е спаднал от 91% през 2020 г. на 72% през 2025 г., докато електрическите автомобили с батерии са достигнали 19% от общото производство.

Citroen e-C3 доминира в своя сегмент във Франция, както и в Германия.

Електрическите коли за 25 000 евро са разпродадени месеци напред

Допреди само две години концепцията за надежден, модерен електромобил на цена около и под 25 000 евро изглеждаше като научна фантастика. Автомобилните гиганти групово твърдяха, че производството на толкова евтини коли е икономическо самоубийство и че практически е невъзможно да се реализира печалба в този сегмент.

Сега обаче реалността е коренно различна. Повече от тези евтини градски модели на ток са напълно разпродадени още преди автовозите да са потеглили към шоурумите.

Масовото навлизане на достъпните електромобили е резултат от перфектна буря от технологичен напредък, пазарен натиск и налагането лека-полека на по-достъпни модели.

Основната причина за високата цена на електрическите автомобили винаги е била батерията. Преминаването към по-евтината LFP (литиево-желязно-фосфатна) технология, която не използва скъпи суровини като кобалт и никел, свали с много производствените разходи.

Натискът от страна на китайски брандове като BYD принуди европейските автопроизводители да променят плановете си. За да останат конкурентоспособни, европейските производители започнаха да пускат на пазара свои бюджетни градски модели изцяло на ток.

Производителите започнаха да използват специализирани, споделени платформи за по-малки коли, което намали разходите за разработка наполовина.

За да насмогнат с поръчките на Fiat Grande Panda, заводът в сръбския Крагуевац мина на денонощен режим на работа.

Мащабът на този глад за достъпни електромобили се вижда най-добре в производствените графици на големите концерни. Успехът на тези автомобили е толкова голям, че фабриките едва смогват на търсенето.

Най-пресният пример е с Volkswagen ID Polo. Германският гигант уцели десетката с електрическия наследник на легендарния си модел. Колата има над 30 хил. поръчки от април насам и в момента има десетмесечен списък с чакащи.

Другите два модела, които се сглобяват на същата платформа - Skoda Epiq и Cupra Raval, с цена около 25 000 евро, също постигнаха феноменален успех – те са напълно разпродадени до средата на 2027 г.

Френската легенда Renault 5 също се завърна триумфално в електрически формат и оглави европейския пазар на електрически автомобили през януари, доказвайки, че ретро дизайнът и добрата цена са печеливша комбинация.

Citroen e-C3 доминира в своя сегмент във Франция, както и в Германия, затвърждавайки интереса на европейците към по-достъпните електрически модели.

Големият бум на достъпните електромобили се дължи и на факта, че традиционните бензинови градски коли практически изчезнаха от пазара. Или ако ги има, са по-скъпи от електрическите си еквиваленти в порядъка на 3-4 хиляди евро - сума, която се "избива" за година-две само от спестените пари за гориво.

Строгите екологични стандарти в Европа оскъпяват производството на малки двигатели с вътрешно горене до степен, в която те вече не са рентабилни за производителите.

Инфлацията и новите европейски системи за сигурност изстреляха цените на най-евтините нови бензинови автомобили нагоре с близо 100% спрямо нивата отпреди няколко години.

Тъй като традиционните бюджетни алтернативи липсват или са неоправдано скъпи, купувачите съвсем естествено се насочват към новата вълна електрически модели, които предлагат модерна технология на малко по-висока или подобна крайна цена.