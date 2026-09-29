AI ще промени правилата на работното място

Когато говорим за изкуствения интелект и работата, обикновено си представяме едно и също: машини, които ще заменят хората, или технологии, които ще ни направят по-продуктивни. Но зад този спор се крие друг, по-малко забележим проблем. Новата технология вече променя не само как работим, а и как ни ръководят на работното място.

Постепенно се оформя ново разделение: между хората, които използват изкуствения интелект, за да разширят уменията си, и тези, чиято работа все повече се определя от алгоритми, които следят, измерват и контролират всяко тяхно действие.

Това остава на заден план в дебата за бъдещето на труда. От едната страна са предупрежденията, че машините ще отнемат милиони работни места. От другата са обещанията, че именно те ще даде огромен тласък на производителността. И двете гледни точки обаче пропускат нещо важно: тази промяна вече се случва на работните места по света.

За някои хора интелигентните системи могат да премахнат част от досадната рутинна работа. Това често са служители на по-високо платени позиции, които разполагат с по-голяма самостоятелност, като анализатори, консултанти, адвокати, ръководители на отдели и др. Когато технологията е въведена, за да подпомага хората, а не да ги заменя, тя подпомага човешката преценка, да прави по-бързо повтаряемите задачи и освобождава време за по-креативна работа.

За мнозина обаче изкуственият интелект не е помощник. Той е шеф.

Той присъства в системите за планиране и наблюдение, софтуера за оптимизиране на маршрутите и автоматизираните табла за оценка на представянето. Всички тези системи решават кой каква смяна ще получи, колко време трябва да отнеме дадена задача и дали човекът работи на максималния си капацитет. На такива работни места алгоритмичните системи не са нещо, което използваш. Те са нещо, което те наблюдава и управлява.

Именно на това ново разделение трябва да обърнем внимание. Работодателите използват технологията, за да дадат повече възможности на едни служители, докато подлагат други на все по-интензивен контрол. Така ИИ отваря нови възможности за висококвалифицираните служители, но същевременно засилва контрола върху хората на по-нископлатени позиции.

С времето същите методи за управление и наблюдение на база на алгоритми, които днес се усъвършенстват в складове и куриерски автомобили, вероятно ще се навлезе и в централните офиси на корпорации, болници и училища. Вече виждаме подобни процеси в компании като Amazon. Там софтуерни инженери казват, че са подлагани на натиск да използват AI системите, за да постигат по-висока производителност, дори когато това забавя работата им. А Meta планира да следи и записва натисканията на клавишите, движенията на мишката и кликовете на служителите си, за да обучава своите AI модели. Част от хората, които днес се възползват от възхода на изкуствения интелект, в крайна сметка могат да загубят това предимство.

Вече една трета от работодателите във Великобритания използват такъв тип технологии за наблюдение на онлайн активността на служителите. Това широко разпространено наблюдение е само предвестник на това, което предстои, съобщава „Гардиън".

Изследвания върху съвместната работа между хора и изкуствен интелект, провеждани през последното десетилетие и цитирани в икономическия доклад на Белия дом от 2024 г., показват, че най-сериозният въпрос не е непосредствената опасност от масова безработица. По-скоро проблемът е в нарастващата разлика в уменията, самостоятелността и благосъстоянието между хората, които работят с ИИ, и тези, които са управлявани от него. Много професии ще съществуват и в бъдеще, но работата в тях може да стане по-натоварваща, а човешката преценка – все по-ограничена.

Това е важно, защото трудът не осигурява само доходи. Той е свързан и с достойнството, доверието и усещането за контрол. По време на пандемията много хора осъзнаха колко силно работата влияе върху психическото им състояние. Когато изкуственият интелект започне да управлява работния процес, този натиск може да се засили. Ако всяко кликване, движение, обаждане и кратка пауза могат да бъдат проследявани и оценявани от система, чиято работа служителят не разбира напълно и не може да оспори, това лесно води до допълнителен стрес.

За хората, които работят в складове, магазини, ресторанти, логистиката, обслужването на клиенти или през онлайн платформи, това може да означава още по-силен натиск от системи, представяни като неутрални, обективни и ефективни, дори когато в действителност не са такива.

Великобритания често представя себе си като страна с амбициозни планове за развитието на изкуствения интелект. Предвиждат се и мащабни инициативи за повишаване на уменията на работниците да го използват. Зад тези планове обаче стои по-притеснителна реалност, а тя е, че много организации все още не са подготвени да въвеждат технологията по справедлив начин.

Скорошно проучване сред бизнес лидери показва, че макар повечето да виждат уменията за работа с ИИ като конкурентно предимство, сравнително малко компании отделят достатъчно средства за обучението на служителите си. Още по-малко са тези с ясни правила и механизми за управление на технологията. В същото време много ръководители не поемат активна роля в подготовката на екипите си за промените. Така неравенството се задълбочава.

Ако по-добре платените служители получават обучение как да използват изкуствен интелект, докато нископлатените просто се сблъскват с него под формата на наблюдение и автоматизирано управление, това няма да бъде история за общ напредък. Ще бъде задълбочаващ се дисбаланс.

Работниците във всички сектори трябва да имат достъп до качествено обучение за работа с дигитални инструменти. Също толкова важни ще бъдат умения като преценка, комуникация и критическо мислене, които придобиват все по-голямо значение в ерата на ИИ.

Необходими са и ясни правила за използването на технологията на работното място. Системите, които влияят върху заплащането и оценката на служителите, трябва да са прозрачни, а решенията им да могат да бъдат оспорвани. Самите работници трябва да участват в начина, по който автоматизираната технология се въвежда и използва. Технологията не бива да се използва зад затворени врати върху хората, а после това да се оправдава с езика на ефективността, пише "Гардиан".

Начинът, по който изкуственият интелект ще промени труда, не се решава само в офисите на технологичните компании или на международни форуми. Тези решения се вземат още сега, на работните места по света. Без достатъчно внимание новото разделение може постепенно да се превърне в още една форма на неравенство, която остава незабелязана, докато не се превърне в масово явление, твърдят експерти.