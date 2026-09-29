Eврокомисар: Войната в Иран струва на европейските потребители на енергия над 100 млрд. евро

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Повишаването на цените на енергията вследствие на войната в Иран е струвало досега на потребителите в ЕС над 100 млрд. евро, заяви днес еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, цитиран от ДПА.

„Това, разбира се, показва колко е лошо да сме зависими и колко неустойчиво е да разчитаме на енергийни източници от други части на света“, каза Йоргенсен в Дъблин по време на среща на министрите на енергетиката на ЕС.

Цените на дизела и бензина рязко се повишиха напоследък, което накара президентът на САЩ Доналд Тръмп да обмисли спиране на износа на дизелово гориво.

Това би могло да има последици за Европа, тъй като САЩ са един от най-важните доставчици на Европа.

„Изпратих много ясен сигнал на американския си колега, както и на обществеността, че не е в интерес на никого, нито на САЩ, нито на нас, да бъде ограничаван свободният поток на енергия в тези трудни времена", каза Йоргенсен.

Еврокомисарят по енергетиката заяви, че е доволен от отхвърлянето от страна на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт на идеята за забрана на износа.

Главният изпълнителен директор на Международната агенция за енергията (МАЕ) Фатих Бирол каза, че организацията му консултира партньори по целия свят, включително САЩ, по въпросите на дизеловото гориво и газа, пише БТА.

„Европа е един от най-изложените на риск региони, ако не и най-изложеният, що се отнася до дизела, тъй като внася огромни количества дизелово гориво, а навлизаме в суровия зимен сезон", каза Бирол в Дъблин.

По отношение на евентуалното освобождаване на количества от запасите Бирол заяви, че МАЕ следи отблизо пазарите на петролни продукти.

Йоргенсен се позова на законодателство на ЕС, което в момента се договаря между държавите членки и Европейския парламент и има за цел да намали потреблението на изкопаеми горива и да насърчи електрификацията.

„Трябва да заменим изкопаемите горива, вносните замърсяващи и скъпи молекули, с енергия, произведена у дома - зелени електрони“, каза той.