Вдигат таксите за лабораторни анализи на вино и грозде

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Очакваните допълнителни приходи за държавния бюджет от промените са 35 200 евро годишно

Нови такси за услугите на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) предлага Министерството на земеделието и храните. Проектът за нова тарифа е публикуван за обществено обсъждане и предвижда както промени в размера на част от цените, така и разширяване на лабораторните изследвания, които агенцията извършва.

Всички такси вече са посочени в евро, но промяната не е само заради преминаването към единната европейска валута. От аграрното ведомство посочват, че е необходимо актуализиране на цените заради промените в разходите за извършване на услугите.

Новата тарифа се налага и заради забавянето на подготвяния нов Закон за виното и спиртните напитки. Тъй като той все още не е приет, от МЗХ предлагат актуализацията да бъде направена в рамките на действащото законодателство.

При сравнение с действащата тарифа, която е променяна последно през 2022 г., се виждат по-високи цени при редица лабораторни услуги.

Определянето на относителната плътност например вече ще струва 8 евро при досегашни 10 лв., които се равняват на около 5,11 евро. Изследването на алкохолното съдържание се увеличава от 13 лв. (6,65 евро) на 10 евро.

При общата титруема киселинност цената се променя от 10 лв. на 8 евро, а при летливите киселини – от 14 лв. на 10 евро.

По-съществено е увеличението при определянето на серен диоксид - от 14 лв. по действащата тарифа на 12 евро по новата. Изследването на рН показателя се променя от 5 лв. на 5 евро. При пепел и алкалност на пепелта таксата се увеличава от 23 лв. на 25 евро.

Проектът предвижда и по-широк набор от лабораторни изпитвания. В тарифата са включени спектрофотометрични и качествени тестове, както и течнохроматографски, газовохроматографски, атомноабсорбционни и микробиологични анализи.

За някои изследвания се въвеждат и по-ниски цени при извършването на няколко анализа едновременно.

Например изследването на органичните киселини - лимонена, винена, ябълчна и млечна, ще струва общо 38 евро, докато цената за един отделен показател е 18 евро.

При захарите - глюкоза, фруктоза и захароза, предвидената цена за груповото изследване е 36 евро.

В същото време част от услугите, които фигурират в старата тарифа, вече не са включени в новия проект или са променени. Сред тях са таксите за утвърждаване на регионални и качествени вина, които досега са били по 1250 лв., получаването на контролен номер за 65 лв., както и някои услуги, свързани с правото на засаждане и презасаждане и с Националния резерв.

В новата тарифа основният акцент е върху лабораторните изпитвания и административните услуги, които ИАЛВ извършва по действащия Закон за виното и спиртните напитки.

Най-високата цена в новата тарифа е 268 евро. Толкова ще струва изпитването за наличие на синтетичен глицерол, циклични диглицероли и 3-метокси-1,2-пропандиол чрез GC-MS.

Сред по-скъпите анализи са още определянето на летливи компоненти в спиртна напитка - 61 евро, както и лабораторно изпитване за действително и общо алкохолно съдържание и последващ контрол на вторичен продукт - 58 евро.

За определяне на охратоксин А ще се плащат 53 евро, а за посявка върху твърда хранителна среда - 46 евро.

Според оценката на МЗХ промените ще доведат до известно увеличаване на административната тежест за физическите и юридическите лица, регистрирани като гроздо-и винопроизводители. Министерството обаче определя това въздействие като несъществено.

Новите такси ще засегнат общо 4245 регистрирани стопански субекти - 3895 гроздопроизводители и 350 винопроизводители.

Очакваните допълнителни приходи за държавния бюджет от промените са 35 200 евро годишно.

Изчисленията на земеделското министерство показват, че средно допълнителният разход за един стопанин ще бъде около 9 евро годишно. От ведомството обосновават актуализацията с нарасналите разходи за дейността на агенцията, включително за лабораторни консумативи, възнаграждения, обучение и повишаване на квалификацията на служителите.