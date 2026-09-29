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Уолстрийт започна с ръст на фона на поевтиняването на петрола

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Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

Американските акции започнаха днешната търговия с ръст, подкрепени от поевтиняването на петрола и оптимизма около технологичния сектор.

Индексът Dow Jones Industrial Average спадна с 64,60 пункта или 0,13 на сто до 51 416,96 пункта. S&P 500 се повиши с 15,90 пункта или 0,21 на сто до 7699,60 пункта, а Nasdaq Composite нарасна с 84,22 пункта или 0,31 на сто до 26 904,60 пункта.

Технологичните акции бяха подкрепени и от медийни публикации с подробности около планираното публично предлагане на акции на „Антропик“ (Anthropic), пише БТА. 

Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

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