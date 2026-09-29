През Ормузкия проток преминава повече петрол

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Превозът на петрол през Ормузкия проток се увеличава и в момента достига между 65 и 70 процента от равнищата преди войната, съобщи доставчикът на данни за енергийния сектор „Вортекса“ (Vortexa) в отговор на запитване на ДПА.

Данните обхващат всички петролни продукти, включително втечнен петролен газ (LPG) и рафинирани продукти като бензин. В сравнение с периода преди войната през протока вече преминават около 80 процента от необработения суров петрол и кондензатите, посочи „Вортекса“.

Средният седмичен обем е 11,2 милиона барела суров петрол дневно – стойност, за която по-рано съобщи и „Уолстрийт джърнъл“.

Анализаторът Амeна Бакр от доставчика на данни „Кплер“ (Kpler) също съобщи за възстановяване на износа на петрол от района на Персийския залив.

Според данните на „Кплер“ големите производители от Близкия изток са изнасяли 12,8 милиона барела дневно през септември спрямо 18,8 милиона барела през февруари, написа тя в социалните мрежи.

Военните действия и заплахите от страна на Иран до голяма степен блокираха преминаването през протока, след като САЩ и Израел започнаха атаки срещу Иран в края на февруари, съобщи БТА.

„Вортекса“ отдава отчасти ясното увеличение на превоза на енергийни продукти от края на юли на разширяването на т.нар. совалков флот. Анализатори и американски медии съобщиха, че танкери, защитавани от военноморските сили на САЩ, преминават многократно през протока, превозвайки петрол от товарните терминали в Персийския залив до танкери, които изчакват извън протока.

Увеличението на доставките на петрол от Саудитска Арабия също допринася за ръста на износа, посочи „Вортекса“.