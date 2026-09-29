НАП: Доходите от чужбина и имуществото зад граница трябва да се декларират

Гражданите, които са местни физически лица и са получили доходи от чужбина през 2025 г. и/или са собственици на имоти зад граница, имат задължението да ги декларират, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

По линия на международния обмен на информация между данъчните администрации зад граница и НАП, българската приходна агенция разполага с данни за доходите и недвижимото имущество на местни физически лица. Според законовите изисквания те са задължени да подадат данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април 2026 г. за придобитите през 2025 г. облагаеми доходи както от източници в България, така и от чужбина, а също и притежаваните от тях към 31 декември 2025 г. акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост зад граница и др.

БТА припомня, че към края на април тази година над 718 000 души подадоха годишните си данъчни декларации, като близо 88 процента от тях сториха това, чрез Портала за електронни услуги на НАП.

От приходната администрация уточняват, че тези, които са пропуснали да подадат данъчна декларация, могат да го направят до 30 септември 2026 г. В този срок гражданите имат възможност да правят и корекции в декларираните данни, в случай че не са попълнени коректно или са пропуснали да обявят доходи от чужбина или притежавано имущество зад граница.

От НАП изтъкват още, че лицата, чиито доходи са били обложени с данък в друга държава, могат да се възползват от метод за отстраняване на двойното данъчно облагане, предвиден в съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Когато доходът възниква в държава, с която България няма действаща СИДДО, се прилага методът „обикновен данъчен кредит“. При него се облага доходът, получен от чужбина, като се приспада данъкът, който вече е платен в другата държава, до размера на българския данък върху този доход.

Предвидените в СИДДО методи за отстраняване на двойното данъчно облагане могат да бъдат изменени в резултат на действието на разпоредбите на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (Конвенцията) в сила за нашата страна от 01 януари 2023 г.

Списъкът с включените в обхвата на Конвенцията, както и направените от България резерви и уведомления могат да бъдат открити в закона за ратификация.

За улеснение на потребителите, в сайта на НАП е публикуван актуален списък с методите, предвидени в СИДДО, приложими спрямо най-често срещаните доходи от източник в чужбина.