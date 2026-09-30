Данък "уикенд" се вдига от 3 на 7%

Още един данък да бъде повишен - от 3 на 7%, от следващата година, предвижда правителството в пакета от данъчни промени, които представи миналата седмица.

Става въпрос за т.нар. данък “уикенд”, който на практика е върху разходите за лично ползване от служители на активи, които са им предоставени от техните работодатели. Това са автомобили, имоти, компютри, телефони и други. Данъкът има за цел да ограничи практиката тези активи да се придобиват от фирми за служебни цели, но да се използват лично и така да се спести плащането на 20% ДДС.

Първоначално данък “уикенд” беше в размер на 10%, но през 2022 г. беше намален до 3%. Сега Министерството на финансите предлага да се вдигне до 7%.

Мотивите са, че сегашният размер на ставката не осигурява пълния размер на дължимото облагане и това води до значителни загуби за бюджета. Министерството не посочва колко са тези загуби, нито колко приходи очаква от повишаването.

По принцип фирмите имат избор дали да платят сами данък “уикенд” по Закона за корпоративното подоходно облагане, или да начислят разхода като доход в натура на самия служител по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Работодателите масово предпочитат да платят данъка, за да си спестят административната тежест - ако изберат да начислят разхода като доход в натура на служителя, трябва да се изчисли точният размер и да се определи данъчната основа за облагане с данък върху доходите, както и база за начисляване на задължителни осигурителни вноски. За НАП също се явяват усложнения да контролират спазването на данъчното и осигурителното законодателство във втория случай.

