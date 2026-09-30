ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Данък "уикенд" се вдига от 3 на 7%

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23645676 www.24chasa.bg

Данък "уикенд" се вдига от 3 на 7%

2192
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Данък “уикенд” е върху разходите за лично ползване от служители на активи, които са им предоставени от техните работодатели. Това са автомобили, имоти, компютри, телефони и други. СНИМКА: Pixabay

Още един данък да бъде повишен - от 3 на 7%, от следващата година, предвижда правителството в пакета от данъчни промени, които представи миналата седмица.

Става въпрос за т.нар. данък “уикенд”, който на практика е върху разходите за лично ползване от служители на активи, които са им предоставени от техните работодатели. Това са автомобили, имоти, компютри, телефони и други. Данъкът има за цел да ограничи практиката тези активи да се придобиват от фирми за служебни цели, но да се използват лично и така да се спести плащането на 20% ДДС.

Първоначално данък “уикенд” беше в размер на 10%, но през 2022 г. беше намален до 3%. Сега Министерството на финансите предлага да се вдигне до 7%.

Мотивите са, че сегашният размер на ставката не осигурява пълния размер на дължимото облагане и това води до значителни загуби за бюджета. Министерството не посочва колко са тези загуби, нито колко приходи очаква от повишаването.

По принцип фирмите имат избор дали да платят сами данък “уикенд” по Закона за корпоративното подоходно облагане, или да начислят разхода като доход в натура на самия служител по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Работодателите масово предпочитат да платят данъка, за да си спестят административната тежест - ако изберат да начислят разхода като доход в натура на служителя, трябва да се изчисли точният размер и да се определи данъчната основа за облагане с данък върху доходите, както и база за начисляване на задължителни осигурителни вноски. За НАП също се явяват усложнения да контролират спазването на данъчното и осигурителното законодателство във втория случай.

Данък “уикенд” е върху разходите за лично ползване от служители на активи, които са им предоставени от техните работодатели. Това са автомобили, имоти, компютри, телефони и други. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Как държавата помага на родители да съчетаят работата и грижата за децата (Подкаст)