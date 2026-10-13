Преди няколко години повечето хора, които искаха да започнат онлайн бизнес у нас, тръгваха по познатия път: дрехи, аксесоари, козметика или електроника. Стоки, които са леки, евтини за изпращане и лесни за съхранение в малък склад или дори в дома на собственика. Мебелите остават встрани от тази вълна, защото изглеждаха като категория само за фирми с голям капитал, собствен склад и договори директно с производители.

Това вече не е напълно вярно. Все по-често български предприемачи, най-често хора с малък начален капитал, които искат да тестват бизнес идея без да рискуват хиляди левове в стока, се насочват именно към мебели и стоки за дома, но без да купуват и съхраняват нищо физически. Моделът се нарича дропшипинг: онлайн магазинът показва продукта, клиентът плаща, а доставчикът подготвя, опакова и изпраща стоката директно от своя склад.

Разликата с дрехите или аксесоарите е очевидна: сгрешена или закъсняла пратка с тениска е дребен проблем, докато повредена маса или диван, който пристига три седмици по-късно от обещаното, означава недоволен клиент, който почти сигурно няма да поръча отново. Точно затова дропшипингът на мебели дълго време остана нишова дейност, по която работеха само доставчици, способни да решат сложната логистика на тежки и обемисти стоки.

Защо точно сега

Промяната идва от страна на доставчиците, не от страна на търговците. През последните години се появиха платформи, изградени специално за тази категория, със собствени складове в няколко държави и системи, които автоматично синхронизират наличности и цени с онлайн магазина на търговеца. За начинаещия предприемач това означава, че може да добави десетки или стотици модели мебели в своя магазин, без да наема склад, без да инвестира предварително в стока и без да поема риска тя да не се продаде.

dropXL е пример за такава платформа. Като официален дистрибутор на продукти на vidaXL, тя дава достъп до над 90 000 продукта от мебели, градина и дом, със собствени складове в Европа, САЩ, Великобритания, Австралия, Япония и ОАЕ. Платформата не взема комисия от продажбите, а търговецът сам определя цената и маржа си, докато доставчикът поема връщанията и евентуалните проблеми по транспорта, които при мебелите често са по-скъпи и по-сложни за решаване, отколкото при по-леки стоки.

За българския пазар това е особено важно. Една от основните причини, поради които клиентите се отказват от поръчка на мебели от чуждестранни сайтове, е дългото време за доставка, често над месец, когато стоката тръгва от далечен склад извън Европа. Доставчик със собствени складове в Европа съкращава тези срокове значително и прави предложението по-конкурентно спрямо познатите платформи с произход от Азия.

Кой тръгва по този път

На практика магазините, които тръгват по този път, не започват от нулата. Много от тях вече продават декорация, градински артикули или дребна електроника за дома и добавят мебели като естествено разширение на каталога си. Така клиентът, който търси да обзаведе балкон или спалня, намира на едно място както аксесоарите, така и самите мебели, без търговецът да е инвестирал предварително нито лев в склад за тежки стоки.

Профилът на хората, които пробват дропшипинг с мебели, не е еднообразен. Има млади хора, които вече имат онлайн магазин за декорация или градински аксесоари и искат да добавят мебели като естествено продължение на асортимента. Има и съвсем начинаещи, които избират категорията именно защото средната стойност на поръчката е по-висока: продажба на един диван носи многократно по-голяма печалба от продажба на тениска, дори при сходен процент марж.

Разбира се, моделът не е лесен начин за бързо забогатяване, колкото и да изглежда привлекателен на пръв поглед. Успехът зависи от маркетинга, от описанието на продуктите и, не на последно място, от избора на доставчик. Лош доставчик с бавна доставка или чести повреди по пътя може да унищожи репутацията на магазин само за няколко месеца, докато надежден партньор позволява бизнесът да расте постепенно, без излишен риск.

Бизнес без склад, но не без усилия

Интересът към онлайн търговията у нас расте устойчиво през последните години, а дропшипингът остава един от най-достъпните начини за стартиране на бизнес без голям начален капитал. За разлика от наемането на физически магазин или склад, тук основната инвестиция е във времето за изграждане на онлайн магазина, в маркетинга и в избора на правилните продукти, а не в самата стока.

За тези, които обмислят да навлязат в категорията, най-честият съвет от хора с опит е да започнат с тясна гама продукти, например няколко модела градински мебели или малки масички и шкафчета, преди да разширят асортимента. Така рискът остава нисък, а магазинът може да тества кои модели наистина се търсят от българските клиенти, преди да инвестира повече време и бюджет в реклама.

Дропшипингът на мебели не премахва нуждата от добра бизнес идея, маркетинг или клиентско обслужване. Той просто премахва най-скъпата и рискова част от традиционната търговия: складирането на стока, която може и да не се продаде. За много български предприемачи точно тази промяна е достатъчна, за да опитат категория, която преди им се струваше прекалено капиталоемка за начален бизнес.

Тенденцията тепърва набира скорост у нас, но посоката е ясна: все повече онлайн магазини добавят мебели към асортимента си, разчитайки на доставчици, които поемат логистиката вместо тях. За сектора на електронната търговия в България това означава нова, по-достъпна врата към категория, която досега изглеждаше затворена за малкия бизнес.