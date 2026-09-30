На тезгяха - пет пристанища и летище Пловдив, стартират процедурите от октомври

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Международни структури анализират терминалите и фериботния комплекс на Варна за публично-частно партньорство

Поредни опити за концесии на пет пристанища на Дунав и на ферибота при Силистра подготвя Министерството на транспорта, като процедурите се очаква да бъдат стартирани от октомври до първите месеци на 2027 г. Подготвя се отново и концесията на летище Пловдив. Това става ясно от отговор на транспортния министър Георги Пеев на питане на депутата Мартин Димитров от “Демократична България”.

Досега подобни концесии са били обявявани само за услуги, но сега са за строителство.

Най-отдавнашният опит е правен за ферибота при Силистра. Той е отдаден на концесия през 2005 г. за 35 години, но 7 години по-късно правителството прекъсва договора заради неизпълнени ангажименти.

Сега се планира процедурата да бъде обявена в края на ноември.

За пристанище “Видин-център” прогнозният срок за откриване на процедура за определяне на концесионер е октомври 2026 г.

Исторически портът се подготвя за концесия от 2012 г.

През 2017 г. са готови концесионните анализи, а през 2019 и 2020 г. те са актуализирани. През миналата година той отново бе включен в нов кръг на подготовка.

Също за октомври се планира да се обяви процедура за пристанището в Тутракан.

За терминала “Русе-запад” реално е имало стара концесия. Процедурата е била обявена през 2012 г., а на следващата година е подписан договор с “Пристанищен терминал Русе-Запад”. Договорът е прекратен през 2015 г. от държавата заради неплащане на концесионни възнаграждения.

През 2016 г. са изготвени нови концесионни анализи, които са актуализирани през 2019 г. Новата концесионна процедура сега ще бъде открита до края на януари 2027 г., пише министър Пеев.

Още два русенски пристанищни терминала – “Русе-изток 1” и “Русе-изток 2”, ще тръгнат към концесия към края на март догодина. Досега са изготвяни концесионни анализи, но процедури не са били обявявани.

Миналата година за петте речни обекта е възложен пълен подготвителен пакет за евентуално откриване на процедури. Държавата е започнала ново икономическо преизчисляване на проектите, а не използва старите архиви.

Летище Пловдив е в същата група от обекти, готвени за концесия.

Първият опит е през 2017 г. До финала тогава достигнаха два консорциума кандидати, сред които “Консорциум Летище Пловдив” и консорциум с участието на китайската HNA. Китайската компания дори бе избрана за концесионер, но впоследствие се отказва.

На 28 февруари 2020 г. бе открита нова процедура за концесия за строителство на летището, но бе прекратена малко по-късно заради липса на кандидати.

Новото начало е през 2025 г. с подготовка на нови анализи. В отговора си до депутата Димитров министър Георги Пеев казва, че

процедурата за концесия на летището ще бъде обявена в края на януари 2027 г.

Другият фокус са варненските терминали и фериботният комплекс. За “Варна-изток”, “Варна-запад” и “Фериботен комплекс – Варна” през 2024 г. е сключен договор за подготовка на проект и консултантски услуги с Международната финансова корпорация (МФК) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Задачите на консултантите са да проучат стратегическите възможности за развитието на терминалите,

както и жизнеспособността на фериботния комплекс, като се залага на публично-частно партньорство.

МФК съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие вече е изготвила цялостен анализ, който проучва потенциалното развитие на тези терминали чрез публично-частно партньорство с участието на международни фондове и глобални оператори.

Министерството на транспорта разглежда изготвените от консултантите документи, пише в отговора си министър Пеев.