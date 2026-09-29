МФ: Инфлацията ще намалее, но и заплатите няма да растат като досега

Според Фискалния съвет ръст на икономиката от 3% е неизпълним

До 2028 г. икономиката ще расте, макар и бавно, а инфлацията ще пада. В същото време обаче заплатите няма да растат с досегашните темпове, а с по-ниски. Това са в основни линии промените в 3-годишната бюджетна прогноза на финансовото министерство, по която ще се съставя бюджетът за догодина. Ведомството на вицепремиера Гълъб Донев ги публикува в понеделник вечерта.

Ръстът на икономиката, който се очаква да е 3% през тази година, ще бъде 2,5% догодина и 2,4 на сто през 2028 г. Средногодишната инфлация ще е съответно 4,3, 4 и 2,6%. Дефицитът планирано ще пада от 5,7% тази година до 3,8% догодина и 3% през 2028 г. Ще задлъжнеем до 37,7 млрд. евро т.г., 44,7 млрд. догодина и 50,5 млрд. през 2028 г.

Тази макрорамка означава, че бюджетът ще продължава да харчи повече, отколкото ще събира, което повлича след себе си и нетно увеличение на дълга, който обаче ще продължи да бъде под 60% от БВП.

Основните данъци не се

променят - 20% ДДС, 10% данък за доходите и фирмите, 8% здравна осигуровка

Не е предвидено увеличаване на максималния осигурителен доход, което означава, че може и да остане 2300 евро до 2028 г. Неяснотите около минималната заплата, която тази година е 620,20 евро, остават, тъй като в прогнозата само е записано, че е договорен нов механизъм и са избрани критериите.

Най-важното нещо за обикновените хора е дали доходите ще растат по-бързо от инфлацията и с колко. При прогозирана инфлация 4,3% през 2026 г. човек, чиято заплата се е увеличила само с 5%, реално би имал само около 0,7% номинално подобрение на покупателната си способност.

През 2026 г. се очаква забавяне на растежа на доходите от труд, като в номинално изражение темпът на повишение ще достигне 8,5%, сочи прогнозата на финансовото министерство.

През 2027 г. растежът на компенсацията на един нает, което включва не само заплатата, но и осигуровките и другите разходи на работодателя, ще се забави до 6,2% заради очакването за по-ниска инфлация и по-бавен ръст на минималната работна заплата. В периода 2028-2029 г. номиналният растеж на компенсацията на един нает ще продължи да се забавя и ще се задържи малко над 5%, прогнозира екипът на министър Гълъб Донев.

Ако вземем за пример семейство с две деца, 3000 евро общ нетен доход на месец, 1000 евро ипотека или наем, ако прогнозата се изпълни, можем да допуснем, че всички текущи разходи, без ипотеката или наема, ще растат с прогнозната инфлация. Това означава, че семейството няма да обеднее до 2028 г. Ако обаче доходът му расте с 3% на година, при инфлация 4-4,3% то няма да има свободен бюджет дори за непредвидени разходи.

Структурата на потребление на семейството също е важна, защото семейният бюджет не се състои от средната кошница. Например за юли

НСИ отчете 9% по-скъп

транспорт, над 6% по-скъпи заведения и увеличаване на цените на услугите с над 6%

Ръстът на държавния дълг пък показва, че бюджетът ще има много ограничени възможности да увеличава разходите за заплати, пенсии и социални помощи. Основният риск за повечето семейства е доходите да растат по-бавно от инфлацията, т.е. на хартия парите да са повече, но да свършват преди края на месеца. И обратното - ако доходът расте с около 8%, а ипотеката е фиксирана, семейството може реално да подобри положението си доста съществено до 2028 г.

Фискалният съвет, който по закон трябва да одобри бюджетната прогноза, вече обяви, че чacт oт дoпycкaниятa и пpoгнoзaтa зa 2026 г. ca oптимиcтични, нeдocтaтъчнo oбocнoвaни и бaзиpaни нa нeaктyaлни дaнни.

Например очакваният реален ръст на икономиката за тази година от 3% според експертите на Симеон Дянков е неизпълнима задача. Ocвeн тoвa от съвета предупреждават, че две от външните допускания за изпълнение на прогнозата вече са остарели. “Цeнaтa нa Вrеnt e зaлoжeнa нa 90,9 дoлapa пpeз 2026 г. и 80,5 дoлapa пpeз 2027 г., дoкaтo той дocтигнa oкoлo 101,6 дoлapa. ЕURІВОR e 2,3-2,5%, кoeтo e пoд тpaeктopиятa нa EЦБ cлeд пoвишeниeтo c 25 бaзиcни пyнктa нa 10 ceптeмвpи 2026 г., посочват експертите от Фискалния съвет.