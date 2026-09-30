Банка ДСК има готовност да приема и разглежда проектни предложения за предоставяне на средства по финансов инструмент „Управление на отпадъци“, структуриран от Фонда на фондовете (ФнФ) със средства по Програма „Околна среда“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. Приемът стартира след влизането в сила на споразумението между ФнФ и Банка ДСК, подписано на 19 юни 2026 г.

С общ ресурс над 19 млн. евро инструментът ще подкрепя публични и частни инвестиции, насочени към развитието и модернизирането на системите за управление на отпадъците в България с основен фокус повишаването на капацитета за рециклиране и разделно събиране.

Финансовият инструмент предоставя дългосрочно преференциално кредитиране за проекти, реализирани на територията на цялата страна. Общият ресурс е формиран от 69% публичен заемен ресурс по Програма „Околна среда“ 2021-2027 и 31% съфинансиране от Банка ДСК.

Публичният ресурс в кредитите е безлихвен, като могат да бъдат финансирани до 90% от стойността на проекта за предприятия и до 95% за общини. Предвидена е и възможност за предоставяне на допълващо инвестициите оборотно финансиране.

Максималният размер на заемния ресурс от средствата по Програмата за един краен получател може да достигне 4,35 млн. евро. Срокът на финансиране е съобразен с характеристиките на инвестицията и може да бъде до 10 години за бизнеса и до 15 години за общините.

Допустими за финансиране са проекти на общини и техни общински предприятия от регионалните сдружения за управление на отпадъците, както и на предприятия, извършващи дейности по рециклиране на отпадъци. Сред примерните допустими инвестиции са изграждане, разширяване и/или надграждане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, както и инвестиции, водещи до увеличаване на капацитета за рециклиране на неопасни отпадъци включително битови, производствени и строителни отпадъци .Проектните предложения ще се разглеждат по реда на постъпването им до изчерпване на наличния финансов ресурс. Инвестициите не трябва да бъдат физически завършени или изцяло реализирани към датата на решението за финансиране.

Желаещите да кандидатстват следва да подадат искане за финансиране, бизнес план или еквивалентен документ, както и необходимите съпътстващи документи чрез бизнес центровете на Банка ДСК в цялата страна.

Повече информация за допустимите дейности, условията за финансиране и процеса по кандидатстване е достъпна на сайта на Банка ДСК.